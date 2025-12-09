Alerta en Moquegua y Arequipa: Río Tambo se tiñe de amarillo por presuntos revales mineros

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El río Tambo viene presentando una inusual coloración amarilla en Moquegua desde el pasado 5 de diciembre, lo cual alertó a los pobladores de la zona. Según confirmó la Municipalidad Distrital de Matalaque, esto respondería, presuntamente, a la presencia de relaves mineros.

Pobladores en alerta por afectación de recursos

El incidente se dio en la provincia General Sánchez Cerro, donde el municipio constató la tonalidad amarilla del río, la cual atribuye a desechos provenientes de la unidad Florencia-Tucari de la Minera Aruntani S.A.C.

La población moqueguana ha expresado su preocupación y temor ante este evento, advirtiendo que los relaves mineros pueden afectar los cultivos, el agua para consumo humano y también el ecosistema del valle.

Por su parte, las autoridades ya documentaron el caso y han exigido una intervención urgente por parte del Gobierno para "proteger el agua que abastece a miles de familias en Moquegua y en la provincia de Islay, en la región Arequipa".

Es importante señalar que, en julio y agosto pasado, esta coloración amarilla también pudo observarse en el mismo río Tambo. Al presentarse la misma situación nuevamente, la alarma y la urgencia se agravan aun más.

Moquegua en emergencia por contaminación hídrica

Una situación similar de contaminación ocurrió en los ríos Titire y Coralaque en Moquegua el pasado noviembre. Ante ello, la Contraloría General de la República llevó a cabo un servicio de control simultáneo al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Junto a los inspectores del OEFA, la entidad se traslado al centro poblado de Titire, en el distrito de Carumas, para verificar la intensa coloración amarilla del río Tirire.

Estos tonos indicarían una alta concentración de metales pesados provenientes de la unidad minera ubicada en la parte superior de la zona.

Bajo el Decreto Supremo n.° 125-2025-PCM, el Ejecutivo dispuso el pasado 27 de octubre una prórroga de 60 días más del estado de emergencia por el inminente peligro ante contaminación hídrica de algunos distritos de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.

La medida busca continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.

