Emergencia en Amazonas por megaincendio: Piden apoyo del Gobierno ante desastre forestal en Luya

En declaraciones para Exitosa, desde Amazonas, el alcalde de Paclas pidió apoyo al Ministerio de Defensa frente al megaincendio que se registra en Luya. Siniestro viene arrasando con grandes hectáreas forestales, ocasionando que especies en peligro pierdan la vida.

Megaincendio no puede ser controlado

Desde el sábado 6 de diciembre, un megaincendio forestal viene ocurriendo en la provincia de Luya, en la región de Amazonas que arrasa inmensas hectáreas con cultivos entre los distritos de Paclas, Santa Catalina, San Cristóbal y Lámud.

Según información periodística, se trataría del incendio más grande registrado en la región en los últimos 40 años. El origen del siniestro se habría originado en las alturas del Cuemal y se ha expandido con rapidez. Ello, debido a los fuertes vientos registrados en la zona, la sequedad del terreno y la compleja topografía.

La zona que actualmente se encuentra siniestrada es considerada una de las montañas hídricas más importantes de la región y abarca zonas y especies protegidas que se encuentran desamparadas.

Brigadistas, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), continúan avanzando hacia las zonas más afectadas para intentar controlar las llamas del incendio, pero sus esfuerzos no pueden alcanzar a controlarlo.

"Estamos pasando por una emergencia muy grande, esto se ha salido de control, con recursos humanos estamos tratando de atender pero es imposible, se pediría el apoyo del Ministerio de Defensa para que apoyen con helicópteros", indicó el alcalde de Paclas.

Afectación ambiental es crítica

Hasta el momento el fuego ya ha arrastrado más de 1,000 hectáreas de cultivo en Áreas Naturales Protegidas (ANP) y continúa amenazando por su fuerte intensidad.

La afectación ambiental es crítica pues especies como el oso de anteojos, aves endémicas y bosques de quina se encuentran en eminente riesgo. Además, se extiende hacia otros sectores.

El incendio continúa incontrolable y según denuncia el alcalde no se logran abastecer con los recursos para aplacar la magnitud del siniestro. La autoridad de la región también pidieron calma a la población y que no se acerquen a la zona afectada.

Reitera que se necesitan helicópteros para evitar que acabe con la reserva natural ubicada en esta región del país. Como antecedente, hace un año ocurrió incendio de grandes magnitudes en la misma región donde también se solicito ayuda área y se logró trasladar aviones SPARTAN con los que se contribuyo a apagar el incendio.

