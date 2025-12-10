Cajamarca: Rescatan con vida a un minero tras derrumbe de un socavón en Chota

10/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Uno de los tres trabajadores mineros atrapados en un socavón, ha sido rescatado con vida, la mañana de este miércoles 10 de diciembre, tras permanecer bajo más de 200 metros de profundidad por más de 48 horas.

Nuestro equipo que se encuentra en el lugar de los hechos, pudo confirmar la identidad del operario dedicado a la extracción de carbón, quien responde al nombre de Román Lumba Herrera. Tras la exitosa operación, de inmediato fue trasladado en una ambulancia al Hospital José Soto Cadenillas de la provincia de Chota, región Cajamarca.

Lamentablemente se confirmó el fallecimiento de los otros dos trabajadores

Pese al esfuerzo de los pobladores de la zona, trabajadores de la mina ubicada en el centro poblado Rosas Pampa y agentes policiales, desgraciadamente los otros dos trabajadores perdieron la vida. Ambas víctimas fueron identificadas como Pascual Saavedra Hoyos y Ángel Lumba Huacal, este último, hijo de la persona rescatada esta mañana.

"Hemos trabajado durante todo el día y la toda la noche y ya, a las 02:30 a. m. del día de hoy, se ha podido recuperar el cadáver del joven Ángel Lumba, de 19 años (...) ya se ha podido confirmar que su otro compañero ha fallecido, estamos en la búsqueda de su cuerpo", dijo el a Exitosa el encargado de la comisaría sectorial PNP Chota, CAP. Giancarlo Arriaga.

El difícil acceso a la mina de carbón de piedra, perteneciente al distrito de Chalamarca, y la complejidad de sus características propias (falta de formalidad), impidieron que las labores de búsqueda puedan realzarse de manera más efectiva y planificada.

Mientras los deudos de Pascual Saavedra Hoyos y Ángel Lumba Huacal están totalmente devastados, Román Lumba Herrera continuará bajo un estricto tratamiento médico, tal como lo informó la Red Integral de Salud - Chota.

Congreso aprueba REINFO hasta diciembre del 2026

En su sesión plenaria del jueves 4 de diciembre, el Congreso de la República aprobó con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones, la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, la cual quedó en el archivo de la Comisión de Energía y Minas del Congreso en julio último.

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Parlamento, la iniciativa será sometida a segunda votación transcurrido siete días calendario, debido a que se exceptuaron la primera y la segunda disposición complementaria transitoria y la primera disposición complementaria final del texto sustitutorio.

Sobre esto último, el texto planteaba el retorno de los más de 50 000 Reinfos excluidos por la gestión de la expresidenta Dina Boluarte en julio último, a fin de que continúen con su trámite de formalización por un año más.

Dos nuevas vidas cobra la actividad minera sin regular al interior del país, exponiendo la informalidad a la que están expuestos sus operarios ante la falta de una ley que pueda velar por sus derechos.