Junta de Fiscales Supremos evaluará en tres meses la elección de nuevo fiscal de la Nación

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que planteó la elección de un nuevo titular del Ministerio Público pero la Junta de Fiscales Supremos decidió evaluarlo en los próximos "dos o tres meses".

Negó que se buscará elegir un nuevo titular

En diálogo con Canal N, Gálvez detalló que el último miércoles 10 de diciembre que se conoció de una sesión de la Junta de Fiscales Supremos, no se trató la elección de un nuevo fiscal de la Nación como se afirmaba.

"Para nada, en ningún momento fue tema de agenda la elección del fiscal de la Nación. Porque entendemos, si bien es cierto, se trata de una inhabilitación por 10 años de la doctora Delia Espinoza, la inhabilitación es una medida temporal", sostuvo.

Gálvez aceptó que él planteó una posible elección de un nuevo titular, sin embargo, se decidió evaluar si es posible y necesario elegir rápidamente a un fiscal de la Nación o se debería esperar una medida definitiva como una destitución.

"En los próximos meses estaremos evaluando nuevamente y tomaremos una decisión al respecto, pero de momento no hay nada ni ha sido tema de agenda la elección de fiscal de la Nación", explicó.

Resaltó que la sesión de la Junta era para evaluar que decisión tomar tras la inhabilitación a Delia Espinoza, por lo que se decidió evaluarlo profundamente y tomar una decisión en "uno, dos a tres meses".

De evaluación a eliminación

Como se recuerda, desde que asumió el cargo se esperaba la desactivación de los Equipos Especiales, pues Gálvez había mostrado muchas veces su desacuerdo con estos grupos de trabajo del Ministerio Público. Con el pasar de los meses solo se había planteado una evaluación del costo y desempeño de estos equipos, sin embargo, finalmente anunció que tomó la decisión en entrevista en Canal N.

"Como ya lo he dicho en múltiples oportunidades, los Equipos Especiales son siempre temporales. Yo creo que ya han cumplido su ciclo y calculo que en los próximos días debe desactivarse", informó.

Detalló que la medida no se podría aplicar antes del 2026 debido a que en este corto periodo hay mucha carga laboral y se negó a dar una fecha exacta indicando que se dará en "las próximas semanas". Como consecuencia todos los equipos, según indicó, serían desactivados.

Consideró que, ante posibles críticas por debilitar el sistema de justicia, sostuvo que cualquier de sus decisiones será cuestionada por un "sector que proteger a Odebrecht", pero habrá otro grupo que lo reconocerá y "alabará". Asimismo, no dudó en afirmar que el Equipo Especial Lava Jato protegió a la empresa brasileña.

Por ello, Tomás Gálvez detalló que aún se evalúa si se elegirá un nuevo fiscal de la Nación y la decisión se tomará dentro de unos meses.