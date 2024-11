Conmoción en La Libertad: Violento ataque armado deja cuatro fallecidos en mina de Pataz

Un nuevo hecho criminal en Pataz, en La Libertad, dejó a cuatro personas fallecidas y a otro herido. Los cuerpos fueron encontrados en el socavón de una mina El Río del sector Pueblo Nuevo. Todos los fenecidos presentaban impactos de bala en la cabeza. Los familiares señalaron desconocer cómo se llevaron a cabo los asesinatos. Esta situación acontece en medio del vigente estado de emergencia en Virú, Trujillo y Pataz.

Se pudo conocer que las víctimas fueron acribilladas en el mismo socavón en donde fueron encontrados los cuerpos. Sin embargo, no se conoce con exactitud cómo es que se desarrollaron los hechos. Las investigaciones indican que se trataría de mineros ilegales que ingresaron al espacio.

Los fallecidos respondían a los nombres de Francisco Soriano Chávez (43), Romaní Aguirre Medina (26), Luis Díaz Zelada (20) y Miguel Polo Leiva (22). En comunicación con este medio, una mujer, familiar de una de las víctimas, resaltó no tener conocimiento de cómo estas personas llegaron a su fin. Empero, señaló que estos habrían estado secuestrados antes de recibir los distintos impactos de bala.

"No hay información acerca de lo que ha pasado en la mina en Pataz. Hay fallecidos que absolutamente no sabemos ni cómo ha sido el accidente, ni cuándo han muerto porque la forma cómo. El familiar que se encontró en ese lugar simplemente dice que ha fallecido a tal hora y no sabemos. Por la forma en la que lo han matado pues no ha sido una balacera, los han tenido secuestrados o algo", comentó.