Conmoción en La Oroya: Automóvil con cinco pasajeros a bordo cae al río Mantaro

Una tragedia se registró en La Oroya, luego de que un automóvil con al menos cinco pasajeros a bordo se despistara y cayera al río Mantaro. Los familiares de las víctimas se encuentran sumamente consternadas al no tener noticias sobre su paradero.

El corresponsal de Exitosa en Junín informó que dicho accidente se produjo el pasado 15 de febrero en el kilómetro 06+500 de la Carretera Central en La Oroya, cuando el vehículo de color negro que trasladaba alrededor de cinco personas se salió de la vía y terminó desapareciendo en el río Mantaro.

Entre las víctimas se encuentran Héctor Huatuco (31), encargado de conducir el auto, Jean Ávila (26), José Maco Pinto, un joven médico que se encontraba haciendo su internado en la ciudad de Huancayo, Jazmín Escobar, quien desempeñaba como enfermera también en dicha ciudad, y Jhosep Álvarez Chávez.

Los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) aún se mantienen trabajando en la recuperación del vehículo para finalmente localizar los cuerpos de las personas que iban en su interior.

Además, en declaraciones exclusivas a Exitosa, la madre del muchacho residente de la Universidad Peruana los Andes (UPLA) pidió ayuda a las autoridades, afirmando que hasta momento no se tiene ningún tipo de información sobre ellos debido a que los rescatistas no han llegado hasta el lugar de los hechos.

"Es mi hijo (...) estoy consternada con todo lo que ha sucedido, no tengo apoyo de las autoridades. Hasta ahora no me han dicho nada, los rescatistas no llegan, no tenemos nada más, solo los familiares (de los desaparecidos) estamos haciendo esfuerzos sobrehumanos, de una manera muy rústica (para encontrarlos)", mencionó.