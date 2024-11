¡Conmovedor! Perrito callejero rescata a montañista perdido a casi 5.000 metros de altura en Huaraz

A casi 5.000 metros de altitud, un conocido montañista apodado "El Güero" vivió una experiencia que jamás olvidará. Perdido y desorientado en las peligrosas montañas de Áncash, fue rescatado por un ángel inesperado: un perro callejero que lo condujo hasta el campamento donde lo esperaban sus compañeros.

El pequeño can, acostumbrado a los difíciles senderos de la zona, acompañó al montañista durante todo el trayecto, mostrándole el camino hacia la cima y luego hacia el campamento base. Según relató el propio "güero" en sus redes sociales, este noble animal no se separó de su lado hasta asegurarse de que estuviera fuera de peligro.

En un acto conmovedor que resalta el valor de los animales, un perrito callejero se convirtió en el héroe inesperado de un montañista inglés que se encontraba perdido en las montañas de Huaraz, región Áncash. Este hecho, que ha conmovido a la población local y a quienes han conocido la historia, evidencia cómo los animales pueden mostrar lealtad y solidaridad en las situaciones más críticas.

El incidente ocurrió hace pocos días, cuando el montañista, perdió el rumbo durante una caminata en el sendero de Santa Cruz, estaba explorando la zona sin guía. Sin embargo, el clima cambiante y la dificultad del terreno que lo llevaron a extraviarse.

Según el montañista, el animal apareció de forma inesperada y comenzó a seguirlo, mostrándole una ruta que parecía más segura. Conmovido por la compañía del can, decidió seguirlo, y poco a poco, el perrito lo condujo hacia un sendero que finalmente lo llevó a un campamento utilizado por montañistas.

El inglés fue rescatado posteriormente por un grupo de lugareños que lo encontraron cerca del campamento. Durante su traslado no dejó de hablar del noble animal que lo había acompañado en su momento más difícil.

"Ese perrito no solo me dio esperanza, sino que literalmente salvó mi vida. No sé cómo agradecérselo", comentó