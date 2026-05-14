Golpe a la minería informal: FF. AA. destruyen 15 campamentos y material valorizado en casi S/ 2 millones en Madre de Dios

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Las Fuerzas Armadas, a través del Comando Operacional del Sur, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), ejecutó un nuevo operativo helitransportado contra la minería informal en la selva peruana, teniendo como resultado la incautación y destrucción de material ilícito valorizado en casi S/ 2 millones.

El accionar en conjunto se llevó a cabo en el marco de la declaratoria de estado de emergencia por 60 días dispuesto por el Gobierno, el pasado 16 de abril, en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto de la provincia de Tambopata y en los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe de la provincia del Manu, región Madre de Dios.

Resultados de la operación

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Defensa, las fuerzas del orden incautaron siete balsas, siete tolvas, 350 galones de combustible, 15 campamentos rústicos, dos motos lineales y diverso material empleado para la extracción ilegal de minerales.

En ese sentido, la FEMA del Ministerio Público dispuso que el material intervenido fuera destruido conforme al Decreto Legislativo N.º 1100, así como, para sentar un precedente en su lucha contra la minería ilegal en esta parte de la región peruana.

Es importante mencionar que, la intervención fue ejecutada por la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía, mediante el Batallón de Infantería de Selva N.º 633. Desde el Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sostienen que esta clase de acciones serán de manera permanentes para neutralizar economías ilícitas y preservar zonas afectadas por actividades ilegales.

#MadredeDios | Asestamos un duro golpe contra la minería ilegal en el Aguas Negras, incautando balsas dragas, tolvas, motos lineales, campamentos y diverso material ilícito valorizado en casi 2 millones de soles, en el sector Aguas Negras.@RPPNoticias @canalN_ @Agencia_Andina pic.twitter.com/Nf9EKcpecg — COMANDO CONJUNTO (@CCFFAA_PERU) May 13, 2026

Disposiciones del estado de emergencia en Madre de Dios

En el marco del Decreto Supremo N.º 055-2026-PCM, la PNP se encarga del control del orden interno; mientras que, las Fuerzas Armadas brinda su apoyo operacional, determinado las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

Durante la medida excepcional se suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personal.

Cabe señalar que, para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación.

La actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rigen por las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y en el marco del Decreto Legislativo N.º 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.

Además, continúa en Sesión Permanente el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de Madre de Dios, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de las provincias de Tambopata y Manu, así como el Comité de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE).

Desde el Poder Ejecutivo intensifican acciones contra la minería ilegal en esta zona de la selva peruana tan afectada en los últimos años por esta actividad ilícita.