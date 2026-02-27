Tacna: Intervienen a ciudadana por vender leche de burra en la vía pública pese a prohibición municipal

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un equipo de la Municipalidad Provincial de Tacna intervino nuevamente a la ciudadana Martha Mita Choque, quien se dedicaba a la venta de leche de burra en la Av. Jorge Basadre Grohmann, pese a que dicha actividad se encuentra prohibida por la entidad edil.

De acuerdo con lo informado por la entidad municipal, esta no es la primera vez que la vendedora informal es intervenida. En tal sentido, como medida complementaria a la sanción impuesta (5 % de la UIT), sus productos y vienes fueron retenidos, dejándole constancia de la intervención realizada.

Ciudadana pernoctaba con ocho burras

Cabe señalar que, la ciudadana tiene un negocio de venta de leche de burra desde hace varios años, puesto que, pernocta con ocho burras todos los días para ofrecer su producto recién ordeñada.

Esta práctica comercial ha generado más de un malestar a sus vecinos de Zarumilla y el pasaje Pago Aymara. Por ejemplo, debido a las denuncias vecinales, en 2025 fue intervenida y sus animales retenidos por la comuna tacneña. Según la versión de la señora, no tiene otro ingreso para poder subsistir.

"Nosotros estamos solo por horas aquí, pero nos dicen que debemos vender en otro sitio. Los clientes no nos creen que la leche es de burro y prefieren que llevemos nuestro burrito. Yo estoy delicada de salud y tengo que trabajar, mi hija también tiene y lo hace, lamentablemente debemos hacerlo porque acaso el municipio nos va a dar el trabajo. Nos han dado cinco días y si no nos retiramos nos van a decomisar, me dicen", expresó.

Vecinos expresan su malestar

Un vecino de la zona expresó el malestar de los demás moradores que viven en el pasaje Pago Aymara, puesto que, las familias y negocios ven todos los días las heces de los animales y el olor de estas, afectando a la salud de la población que transita en el anillo vial.

Asimismo, acusó que han tenido problemas para poder movilizarse, debido a que las burras se mueven por el pequeño acceso, impidiendo la salida de los vehículos hacia la avenida que conecta varios distritos.

"Es una vecina que vive aquí. Al principio trajo dos burritas, que estaba bien, pero ahora pasó a tener ocho y obstaculiza la vía, uno quiere salir con su carro y lo impide. Dicen que es su derecho al trabajo, pero nosotros tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, porque esas burritas dejan sus heces y aunque a veces limpian, otras veces no. La señora tiene amplio espacio en su casa, por qué no trabaja en la puerta, que da a Zarumilla", cuestionó.

Esta situación dio pie a que la Municipalidad de Tacna emitiera una publicación en redes sociales asegurando que se iniciará una mesa de diálogo entre las autoridades y los vecinos, así como con la dueña de los animales, para llegar a acuerdos en beneficio de todas las partes.