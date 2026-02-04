Tacna: Protestantes llegan al penal de Challapalca para exigir su cierre tras paralizar comercios y transporte

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

A tempranas horas de este martes, las calles de la ciudad de Tacna amanecieron con escaso tránsito vehicular y peatonal ante las protestas regionales convocadas por el Frente de Defensa Regional contra la ampliación del penal de Challapalca. Al mediodía, los manifestantes llegaron al establecimiento para exigir su cierre.

Pobladores de Tacna se congregan en las afueras del penal de Challapalca

De acuerdo a información difundida por Canal N, la movilización conllevó el cierre de comercios y la paralización del transporte público a un 90% por la mañana, motivada por organizaciones locales que rechazan la continuidad del establecimiento penitenciario. Además, se dispuso un fuerte resguardo policial en las avenidas principales.

Los manifestantes tacneños plantean tres puntos a propósito de esta marcha: inseguridad, contaminación e ilegitimidad en la posesión del terreno donde se ubica el penal. Esto debido a que, según afirmaron, la zona de la prisión de Challapalca pertenecería a la comunidad campesina de Maure.

Asimismo, consideran que el traslado de internos de alta peligrosidad incrementa la inseguridad en Tacna.

El Frente Regional de Defensa de Tacna, que converge diferentes organizaciones, ya se había manifestado en contra del traslado de 98 reos desde diferentes penales de Lima y del Perú desde hacía tres semanas.

Cerca del mediodía, pobladores de los pueblos de Tarata, Susapaya, Ticaco y otras localidades cercanas llegaron en marcha hasta el establecimiento penitenciario de máxima seguridad, ubicado a 5000 metros sobre el nivel del mar. En su interior, alberga a los delincuentes más peligrosos del país.

En el penal, se congregaron un contingente de policías y personal de seguridad del INPE, mientras que una multitud de aproximadamente 200 personas sostuvo que la presencia del penal genera contaminación mediante residuos líquidos que se trasladan a la cuenca alta del río Maure, afectándola.

Mientras tanto, otros gremios también marcharon hacia el Centro Cívico de la ciudad de Tacna, exigiendo al gobierno del presidente José Jerí que se detengan los mencionados traslados.

Gobernador de Tacna apoya manifestación contra traslado a Challapalca

Luis Torres Robledo, gobernador regional de Tacna, se pronunció a favor del paro regional convocado este miércoles por la población y otras organizaciones civiles. Torres comparte el sentir de sus pobladores respecto al rechazo al traslado de internos de alta peligrosidad.

Según el gobernador, la movilización fue convocada democráticamente y sea alinea al derecho a la libre expresión y protesta.

