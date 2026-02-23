Ordenan retiro urgente de quesos de marcas reconocidas por grave riesgo sanitario

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades sanitarias han emitido una alerta alimentaria tras detectar la posible presencia de astillas de madera en varios lotes de queso rallado que se comercializan en supermercados.

La advertencia fue oficializada luego de que autoridades españolas de la Comunidad Foral de Navarra informaran sobre cuerpos extraños en productos de consumo masivo, lo que encendió las alarmas de los organismos de control alimentario.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) fue la encargada de difundir la alerta, señalando que varios lotes específicos de queso rallado están potencialmente contaminados con fragmentos de madera, un peligro físico que puede causar lesiones internas si se ingiere.

Estos son los quesos que han sido retirados:

Entre los productos afectados se encuentran queso rallado gouda de la marca Alteza, queso rallado gouda de la marca Albéniz y queso rallado mozzarella y provolone de la marca Froiz, todos del lote 2426026 con fecha de caducidad 05/06/2026.

Estos lotes fueron distribuidos inicialmente en varias comunidades autónomas, pero las autoridades han indicado que podrían haber sido redistribuidos en otras zonas, por lo que el alcance de la alerta podría ser mayor al estimado inicialmente.

La AESAN ha recomendado enfáticamente a los consumidores que tengan estos productos en sus hogares que no los consuman. Este tipo de cuerpos extraños no sólo representa un riesgo de atragantamiento, sino que también puede provocar lesiones internas. Entre las características generales de los quesos afectados se encuentran:

Queso rallado gouda de la marca Alteza. Número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026, peso de la unidad 200 gramos y temperatura refrigerado.

Queso rallado gouda de la marca Albéniz. Número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026, peso de la unidad 1 kg y temperatura refrigerado.

Queso rallado mozzarella y provolone de la marca Froiz. Número de lote 2426026, fecha de caducidad 05.06.2026, peso de la unidad 200 gramos y temperatura refrigerado.

Ante la alerta de la AESAN sobre presencia de astillas de madera en productos lácteos populares, la respuesta de las autoridades ha sido clara y preventiva. Este tipo de alertas contribuye a que los consumidores estén más informados y atentos a los riesgos alimentarios que pueden surgir incluso en productos de uso diario como el queso rallado.

Esta medida busca priorizar la seguridad alimentaria y minimizar cualquier daño a la salud pública, recordando la importancia de la vigilancia constante en los alimentos que llegan a nuestras mesas.