España: Un pasajero del MV Hondius da positivo provisional para hantavirus a la prueba PCR

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A 24 horas de haber sido puestos en cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid, uno de los 14 pasajeros españoles del crucero MV Hondius ha dado positivo provisionalmente a la prueba PCR para la detección del hantavirus.

Como se recuerda, previo al transbordo realizado la mañana del domingo 10 de mayo desde Tenerife a la capital española, la Sanidad Exterior anunció que los ciudadanos ibéricos permanecían siendo asintomáticos para la enfermedad que ya empieza a preocupar a todo el mundo.

Paciente se encuentra permanece en buen estado

Quien se encargó de confirmar el caso provisional de hantavirus en España fue la ministra de Sanidad, Mónica García, donde a través de su cuenta oficial de "X", mencionó que los otros 13 ocupantes del crucero han salido negativo en la prueba de descarte.

Con referente a la situación clínica del paciente, indicó que permanece aislado, sin síntomas y con buen estado, bajo seguimiento médico continuo, "conforme a los protocolos de seguridad y control epidemiológico establecidos" por el gobierno español.

Uno de los pasajeros españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla ha dado positivo provisional en la PCR realizada a su llegada.



La persona permanece aislada, sin síntomas y con buen estado general, bajo seguimiento clínico continuo y conforme a los protocolos de seguridad y... — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 11, 2026

En ese sentido, en las próximas horas, el personal médico del Ministerio de Sanidad le practicará una segunda PCR para que se confirme o descarte el resultado provisional revelado este lunes 11 de mayo. Asimismo, el paciente ha sido trasladado, tal y como contempla el protocolo, a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del centro hospitalario.

Crucero abandonó España con destino a Países Bajos

Tras recibir la autorización de desembarco por parte del gobierno español y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el crucero MV Hondius abandonó el puerto de Granadilla, Tenerife, con destino a la ciudad de Róterdam, Países Bajos.

Vale mencionar que, la nave será desinfectada tras presentarse el brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos entre abril y mayo del 2026. A partir de los casos en mención, la Organización Mundial de la Salud analizó los hechos, descartando que se genere una nueva pandemia, tal como ocurrió hace seis años por la COVID-19.

"Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos. Así que quiero ser clara: esto no es el inicio de una pandemia como la covid. Se trata de un brote en un barco, en un área confinada con cinco casos confirmados hasta ahora", aseveró la semana pasada, la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.

Frente a la enfermedad, desde la OMS exhortan a mantener la calma en todo el mundo para no caer en falsas especulaciones.