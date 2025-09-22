Exalcalde de Trujillo a la cárcel: Justicia de La Libertad lo condenó a prisión efectiva por difamación agravada

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El exalcalde de Trujillo, César Arturo Fernández Bazán, fue condenado a un año de prisión efectiva por parte del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Al ex burgomaestre se le acusó de difamación agravada contra el abogado Julio Enrique Morillas Rodríguez.

También deberá pagar reparación civil

La exautoridad edil, que estuvo en el cargo desde el 2023, pero fue suspendido de sus funciones a inicios del 2024, deberá ser arrestada y puesto a disposición de la justicia de la región. Fernández Bazán será internado en el penal El Milagro y la orden de captura que pesa sobre él es de alcance nacional.

"Condenar a César Arturo Fernández por el delito de difamación agravada, certificado en el primero y tercer párrafo del artículo 132° del Código Penal en agravio del querellante Julio Enrique Morillas Rodríguez y como tal, se le impone un año de pena privativa de la libertad efectiva", indica el magistrado a cargo del caso.

Además deberá pagar una reparación civil al denunciante que asciende a 20 mil soles y que deberá ser cancelad en el transcurso de la sentencia. Al Estado, le deberá abonar el equivalente a 120 días multa, que corresponde a unos 255 soles. También se dispone la ejecución provisional de la sentencia conforme a los previsto en el artículo 402° del CP.

El abogado Morillas Rodríguez no quedó conforme con la sentencia dictada e interpondrá un recurso de apelación. Cabe precisar que con este fallo judicial, el exalcalde queda fuera de la carrera electoral presidencial, debido a que tenía previsto postular con el partido Un Camino Diferente.

Otras controversias del exalcalde de Trujillo

Las irregularidades y controversias acompañaron la gestión de César Arturo Fernández durante su cargo en la comuna de Trujillo. Desde los huacos eróticos cuando fue alcalde de Moche, hasta las compras irregulares que realizó, que acabaron en su suspensión.

En el ingreso de la sede de la Municipalidad Provincial, al burgomaestre se le ocurrió la idea de colocar una escultura erótica. Defendió su presencia como un regalo de un empresario de Lima. En el campo judicial, se libró hace poco de otra denuncia por difamación de parte del exdirector del Proyecto Huacas de Moche, Ricardo Morales.

Así, La Justicia de La Libertad condenó a un año de prisión efectiva al exalcalde de Trujillo, César Arturo Fernández Bazán. Por difamación agravada contra el abogado Julio Enrique Morillas Rodríguez, deberá también pagar una reparación civil al agraviado y una multa al Estado.