Ola de violencia en Trujillo: Dinamitan vivienda en la urbanización La Rinconada

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La ola de violencia en Trujillo parece no tener fin. En esta ocasión, delincuentes dejaron un artefacto explosivo en las afueras de una vivienda en la urbanización La Rinconada, cerca al parque Natividad.

La explosión no solo provocó daños materiales en el inmueble directamente afectado, sino que también alcanzó a otras viviendas cercanas, generando alarma entre los vecinos que se encontraban en la zona al momento del estallido.

El ataque se suma a una serie de atentados con dinamita ocurridos en la ciudad en las últimas semanas, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad entre los ciudadanos.

Aunque no se han reportado víctimas mortales en este caso, las pérdidas materiales y el impacto psicológico en la comunidad son significativos.

Antecedentes de ataques recientes

Este atentado en La Rinconada no es un hecho aislado. En los últimos meses, Trujillo ha sido escenario de múltiples ataques con explosivos que afectan tanto a viviendas particulares como a negocios.

El pasado 14 de agosto, una vivienda en la avenida Perú fue dinamitada, lo que ocasionó graves daños en más de 20 inmuebles y dejó varios heridos.

Posteriormente, el 4 de septiembre, en la urbanización Las Quintanas, otra vivienda vinculada a actividades de minería ilegal también fue blanco de un atentado con dinamita. Días después, el 12 de septiembre, se reportó un nuevo ataque a espaldas de la sede de los Dinoes, en el distrito de El Porvenir.

Estos hechos muestran un patrón delictivo que viene repitiéndose con preocupante frecuencia. Según fuentes policiales, las investigaciones continúan, aunque todavía no se han brindado datos oficiales sobre los responsables del último atentado en La Rinconada.

Preocupación vecinal y falta de respuestas

La población de Trujillo vive bajo una creciente sensación de temor. Vecinos de La Rinconada han expresado su preocupación por la falta de seguridad en la zona, donde nunca antes se había registrado un ataque de este tipo.

La cercanía con áreas residenciales y espacios públicos como el parque Natividad aumenta la vulnerabilidad de las familias que habitan allí.

La Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones para determinar si este nuevo ataque guarda relación con los anteriores y si detrás de estos crímenes se encuentran organizaciones criminales que operan en la región.

Sin embargo, la ausencia de resultados concretos genera malestar en la ciudadanía, que reclama acciones inmediatas y eficaces contra la delincuencia organizada.

En lo que va del año, Trujillo se ha convertido en una de las ciudades más golpeadas por la violencia en el norte del país. El atentado en La Rinconada refuerza la urgencia de implementar estrategias de seguridad más contundentes para frenar el accionar delictivo que mantiene en zozobra a toda la provincia.