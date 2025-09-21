¡Atención! Senamhi advierte fuerte fenómeno climatológico en 8 regiones para los próximos días

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió el incremento de la velocidad del viento en ocho regiones del Perú debido al ingreso del vigésimo segundo friaje del año. A continuación, podrás conocer desde cuándo se producirá este fenómeno climático.

¿Desde cuándo se registrará el décimo cuarto friaje en la selva?

De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.º 336, de fecha 20 de septiembre, este acontecimiento se registrará desde el martes 23 al jueves 25 de septiembre en las regiones de Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre De Dios, Pasco, San Martin y Ucayali.

📢 #Aviso #Senamhi #Minam Del 23 al 25 de septiembre, se presentará el incremento de la velocidad del viento, debido al ingreso del vigésimo segundo friaje.



📲 https://t.co/Rk6e0Eck2P#PreparadosAnteVientosFuertes Refuerza los techos y las ventanas pic.twitter.com/3mmI36CyM6 — Senamhi (@Senamhiperu) September 21, 2025

El organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam) también informó que este suceso de moderada a fuerte intensidad estará acompañado por ráfagas de viento con velocidades cercanas a los a los 50 km/h.

En ese sentido, para el martes 23 de septiembre se prevén vientos con velocidades próximas a los 35 km/h en la selva centro y sur. Para el día siguiente, es calculan vientos con velocidades superiores a los 33 Km/h en la selva norte y valores cercanos a los 35 km/h en la selva centro y la selva sur.

El día de "alerta naranja" será el jueves 25 de septiembre, donde se esperan vientos con velocidades superiores a los 40 Km/h en la selva norte, 45 Km/h en la selva centro y próximas a los 35 km/h en la selva sur.

INDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Del mismo modo, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades.