Exalcalde de Trujillo se entrega a la justicia tras meses en la clandestinidad: "Ahora hay más garantías"

El exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández, se entregó a la justicia luego de estar prófugo. La exautoridad edil se grabó acercándose a la Corte Superior de Justicia de La Libertad alegando que "ahora existirían garantías para su caso".

El exburgomaestre llegó con su portátil hasta el interior de la instancia del Poder Judicial de La Libertad, sede de Natasha Alta. Arturo Fernández no dudó en grabar el momento y compartirlo con sus simpatizantes, asegurando que se 'pondría al derecho con la justicia' debido a que han cambiado de juez, al parecer, "en todas sus investigaciones que se le sigue en contra".

"Nos encontramos aquí en Trujillo. Como ustedes verán me encuentro en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, donde hay jueces probos y me han dicho que ya no está la jueza, entonces estamos aquí. Estoy sano y ya no está la jueza Pajares, ahora hay más garantías", expresó Fernández, quien tras varios meses en la clandestinidad y querellas, decidió dejar de estar de manera ilegal en la región.