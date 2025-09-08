Extinguen tres incendios forestales en las regiones de Áncash y Cajamarca: No se reportan daños materiales

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) confirmó la extinción de tres incendios forestales reportados entre sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en los distritos de Cátac (Áncash), Jesús y Lajas (Cajamarca), respectivamente.

Emergencias controladas

De acuerdo con su reporte oficial, de fecha 8 de septiembre, la emergencia originada en el sector Querococha, distrito de Cátac, provincia Recuay, región Áncash, fue controlada y posteriormente sofocada por guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SENARP). Del mismo modo, el personal municipal realizó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), no reportándose daños a la vida y salud de las personas.

Con referente al sinestro ocurrido en el sector Laguna San Nicolás, distrito Jesús, provincia Cajamarca, las llamas fueron controladas por personal del serenazgo local y pobladores de la zona. Por su parte, la autoridad edil viene ejecutando la evaluación de daños.

Asimismo, en la comunidad campesina de Anchanchon, en el distrito Lajas, provincia Chota, el incendio forestal fue extinguido por efectivos de la Policía Nacional del Perú y moradores del sector, asimismo, el Gobierno local viene también realizando la evaluación de daños para gestionar la ayuda humanitaria que pueda requerirse.

Recomendaciones a tomar en cuenta

Desde el INDECI recomiendan evitar fumar en bosques, pastizales o terrenos cubiertos de vegetación. Además, de no arrojar materiales inflamables como colillas de cigarros, fósforos o papeles encendidos al campo, y, lo más importante, no quemar residuos vegetales, arbustos o basura.

Asimismo, es importante contar con un Plan Familiar de Emergencia, el cual tenga como soporte a familiares, amigos, vecinos, voluntarios u otros que puedan apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad. Otra importante recomendación, es tener el mapa de evacuación de tu casa y zona donde vives, considerando una ruta de evacuación ante cualquier emergencia que pueda presentarse.

Ante cualquier incidente que pueda presentarse en tu localidad, es importante llamar de manera inmediata a la central 116 del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú o las autoridades locales del Gestión del Riesgo de Desastres (Defensa Civil).

Mientras llegan al lugar donde se reporta la emergencia, no olvides utilizar mascarilla y lentes de protección y evita apagar el fuego por cuenta propia si no conoces los procedimientos necesarios para hacerlo.

De esta manera, es importante seguir estas recomendaciones ante la ocurrencia de nuevos incendios forestales para salvaguardar tu salud y seguridad.