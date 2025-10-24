Real Madrid saludó a universidad peruana por su aniversario: ¿De qué institución educativa se trata?

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Una conocida universidad peruana ha recibido un saludo de varias estrellas del Real Madrid. La institución de educación superior se encuentra a vísperas de celebrar un año más de aniversario, por tal motivo, el equipo más laureado a nivel internacional, aprovechó la oportunidad para enviarle sus felicitaciones.

¿A qué universidad saludó el Real Madrid?

La Universidad César Vallejo celebrará en noviembre sus 34 años de fundación y por una colaboración que tiene con el cuadro español, algunas leyendas del equipo 'merengue' le enviaron mensajes. Entre los futbolistas destacan el brasileño Roberto Carlos y el arquero Iker Casillas.

"Feliz 34 aniversario Universidad César Vallejo. Gracias a toda la comunidad por construir juntos un futuro de conocimiento, inclusión y transformación. ¡Hala Madrid!", manifestó el campeón del Mundo en 2002.

Por su parte, el arquero que alzó dos veces la Champions League con el elenco madridista, se sumó a las felicitaciones a la institución educativa. Un deportista más tuvo parte, con el basquetbolista Felipe Reyes, 23 veces campeón con los de Chamartín a nivel nacional e internacional.

¿Qué tal campeones de la Universidad César Vallejo? Les saluda su amigo Iker Casillas. Recuerden que al igual que en el fútbol, el esfuerzo y la dedicación siempre dan resultados. Conquisten un nuevo reto liderando el cambio y no olviden descargar la app de la fundación Real Madrid, ahí encontrarán nuestro contenido exclusivo", sostuvo el portero.

Convenio de la UCV con el Real Madrid

En febrero del 2024, la universidad fundada en 1991, firmó un convenio con la Fundación Real Madrid para promover la cooperación académica y formativa. Esta alianza, la convirtió en la primera de toda América Latina en conseguir un acuerdo de tal magnitud con el gigante del futbol mundial.

La misma se hizo efectiva el 1 de marzo de ese año, cuando el presidente de la casa de estudios César Acuña, se presentó en un acto oficial con el exfutbolista Fernando Morientes. Mediante el deporte, el pacto busca fomentar la educación a través del deporte.

"Este acuerdo tiene un valor especial (...). La Universidad César Vallejo y la Fundación jugarán un papel fundamental en el proceso de formación de los profesionales del mañana", señaló el ídolo madridista en aquel evento.

Con motivo de su aniversario, el Real Madrid saludó a una conocida universidad peruana. La Universidad César Vallejo recibió las felicitaciones de la 'Casa Blanca' al estar cerca la celebración de sus 34 años de fundación.