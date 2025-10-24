Caso Eduardo Ruiz: PJ programó audiencia de impedimento de salida contra suboficial Luis Magallanes

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) solicitó la programación de una audiencia de impedimento de salida y comparecencia con restricciones contra el suboficial de tercera PNP Luis Magallanes quien actualmente se encuentra en libertad tras el fin de su detención preliminar.

El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolvió programar la audiencia de impedimento de salida en contra del SO3 Luis Magallanes para el martes 4 de noviembre a las 11 de la mañana en la Corte Superior Nacional en Cercado de Lima.

Dentro de las indicaciones se pone en conocimiento público el link para la participación de manera virtual, previa justificación; la notificación a los representantes del Ministerio Público (MP); el investigado y su defensa legal; entre otros.

De la misma forma se requiere que el MP cumpla con presentar los elementos de convicción que sustentan el impedimento de salida y restricciones solicitadas en un plazo de 48 horas.

La programación de la audiencia se da tras el pedido de la Fiscalía que solicitó la medida de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país por un plazo de 120 días por el presunto delito de homicidio simple en agravio de Eduardo Ruiz. Además, la atribución alternativa del presunto delito de homicidio culposo agravado.

Suboficial quedó libre tras fin de detención preliminar

La Fiscalía solicitó un pedido de detención preliminar por siete días en contra del suboficial con fecha de inicio el 18 de octubre. El mandato venció el pasado 23 de octubre sin que el Ministerio Público requiera prisión preventiva contra Magallanes.

"En consecuencia, corresponde disponer la inmediata libertad del procesado, toda vez que la medida judicial ha vencido y no existen razones legales para mantener su privación de libertad"

Por ello, la disposición del Poder Judicial estableció la inmediata liberación de Magallanes. Ante su liberación, el siguiente paso del proceso sería la sustentación del Ministerio Público para la comparecencia con restricciones e impedimento de salida.

Por su parte, la defensa legal del suboficial, Stefano Miranda, ante las declaraciones del premier Ernesto Álvarez quien respondió como una medida "exagerada" la calificación de 'héroe' ante el efectivo policial. Miranda señaló que será la justicia peruana que determine la responsabilidad penal de su patrocinado frente al homicidio de Eduardo Ruiz.

