Poder Judicial condena a 15 años de prisión a Guillermo Bermejo por el delito de afiliación terrorista

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La 3° Sala Penal Nacional Transitoria del Poder Judicial encontró culpable al congresista Guillermo Bermejo Rojas de afiliación terrorista, razón por la cual lo condenó a 15 años de prisión efectiva. Además, el alias camarada 'Che' estará inhabilitado de ejercer cargos públicos por dos años y pagar una reparación civil de 100 mil soles.

PJ le encontró vínculos con Sendero Luminoso

La lectura de la sentencia programada para este viernes 24 de octubre y que se retrasó unos minutos, se realizó de manera presencial, con los representantes del Ministerio Público y la defensa del parlamentario. Tras revisar los documentos y las pruebas entregadas por la parte acusadora, procedió a leer la sentencia.

"Por el delito contra la tranquilidad pública-terrorismo, en la modalidad de pertenencia a la organización terrorista Sendero Luminoso, a 15 años de pena privativa de la libertad, la que comenzará a computarse teniendo en cuenta las detenciones que haya sufrido", precisó el magistrado.

Debido a que la investigación contra Bermejo Rojas ha sido prolongada y sufrió dos detenciones preliminares, la pena contempla que ya cumplió 155 días encerrado. Por tal motivo, la fecha de salida está programada para el 18 de mayo del 2040. Además, habrá algunas sanciones económicas en contra del legislador.

"Establecemos que el sentenciado cumpla con pagar el monto que por concepto de reparación civil la suma de 100 mil nuevos soles a favor del Estado. Tercero: Imponemos la pena de 60 días multa a razón de 130 soles por día/multa, haciendo un total de S/. 7800 que deberá pagar el Estado", indicó.

Por último, se le impuso una inhabilitación de dos años tras el cumplimiento de la condena para ejercer cargos públicos, suspensión de los derechos políticos y presentarse como candidato y se solicitó su internamiento inmediato. La defensa del congresista declaró al final de la sesión e interpondrá un recurso de nulidad.

En desarrollo...