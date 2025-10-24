Guillermo Bermejo será RECLUIDO en un penal por condena de 15 años de prisión, anuncia su abogado

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Tras la sentencia de prisión efectiva por 15 años de la 3° Sala Penal Nacional Transitoria del Poder Judicial (PJ) contra el congresista Guillermo Bermejo, su abogado, Ronald Atencio, confirmó que permanecerá detenido.

Guillermo Bermejo será recluido

Ante la lectura de sentencia en contra del congresista Bermejo, su defensa legal, Ronald Atencio, declaró que su patrocinado está detenido y, posteriormente, sería trasladado a un centro penitenciario tras la decisión del PJ.

"En estos momentos se queda detenido. El congresista va a ser recluido en un centro penitenciario. Él está dando todas las garantías necesarias para que se cumpla sin ningún tipo de temor esta restricción que, por el momento, él está sufriendo", indicó Atencio.

La declaración fue dada en los exteriores de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada desde donde se dio la lectura de la sentencia por 15 años en contra del congresista Bermejo a quien se le condenó por el delito de afiliación a organización terrorista.

La decisión fue adoptada por los jueces de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria que basó el dictamen en la investigación de la Fiscalía que lo vincula con la agrupación subversiva Sendero Luminoso (SL).

La investigación fiscal señala supuestas reuniones y capacitaciones en campamentos terroristas y su vinculación a los hermanos Quispe Palomino en el Vraem (Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) entre los años 2008 y 2009.

En la resolución del PJ también incluye el pago de reparación civil por 100 mil soles a favor del Estado peruano. La sentencia de prisión efectiva también podría inhabilitar a Bermejo para ejercer cargos públicos por dos años.

Atencio: "Vemos un ajusticiamiento"

El abogado de Bermejo indicó que su patrocinado no recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) para obtener una medida favorable tras la sentencia en su contra. Durante la lectura de sentencia, el congresista negó los cargos y afirmó que no cuentan con pruebas que lo involucren.

"Hemos visto a un político que no recurre al Tribunal Constitucional para que con 'triquiñuelas' jurídicas obtenga algún tipo de ventaja o beneficio. Hemos visto a un político que no ha votado por leyes que beneficia al crimen organizado, por leyes de impunidad. Hoy, lamentablemente, vemos un ajusticiamiento en contra de nuestro amigo", indicó el abogado.

El Poder Judicial sentenció por 15 años de prisión efectiva en contra del congresista Guillermo Bermejo por el delito de afiliación a organización terrorista. Ante ello, su abogado declaró que permanece detenido y será recluido.