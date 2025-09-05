RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Eviten hacer actividades frente al mar!

Oleajes anómalos: Marina de Guerra alerta continuación del fenómeno marítimo hasta el 11 de septiembre

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú señaló que los oleajes anómalos de ligera intensidad estarán presentes en el litoral hasta el jueves 11de septiembre.

Oleajes de ligera intensidad hasta el 11 de septiembre.

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/09/2025

¡Atención! La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó la continuación de los oleajes anómalos de ligera intensidad en el litoral peruano. 

Según el Aviso Especial N.º 41-25 de la DHN, de fecha 4 de septiembre del 2025, este fenómeno estará presente del viernes 5 al jueves 11 de septiembre. En tal sentido, te recordamos su pronóstico en la siguiente nota.

Pronóstico de oleajes.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte - de Tumbes hasta Salaverry - el oleaje de ligera intensidad persistirá hasta el viernes 5 del presente mes. Posteriormente, arribará el oleaje de nivel ligero desde tarde del lunes 8 de setiembre.

Del mismo modo, para la costa centro (zona al sur de Salaverry hasta Chancay), el oleaje de ligera intensidad se reportará hasta el viernes 5 de septiembre, arribando nuevamente de nivel ligero desde el lunes 8.

Con referente al sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, continuará el olaje de ligera intensidad hasta el sábado 6 de septiembre, presenciando, nuevamente, oleaje ligero a partir de la madrugada del lunes 8 del presente mes.

En el litoral sur, desde San Juan de Marcona a Ilo, el oleaje de moderada intensidad persistirá hasta el sábado 6 de septiembre, reportando nivel ligero desde la mañana del 8 de septiembre.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Marina de Guerra del Perú, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas. 

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo 

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Además, recomienda seguir suspendiendo las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Así como, evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje, y los campamentos cerca de las zonas de playa.

Finalmente, el INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos. 

