Guillermo Bermejo ADOCTRINABA jóvenes en zona de los Quispe Palomino y promovía a Hugo Chávez

En declaraciones para Exitosa, el exjefe de la DIRCOTE, coronel PNP (R) Max Anhuamán, indicó que Guillermo Bermejo, hoy condenado por afiliación al terrorismo, adoctrinaba a jóvenes en los campamentos de los Quispe Palomino como parte de la difusión de la Coordinadora Continental Bolivariana, organismo vinculado a Hugo Chávez.

Bermejo adoctrinaba a jóvenes

La tarde de este viernes 24 de octubre, la 3° Sala Penal Nacional Transitoria del Poder Judicial encontró culpable al congresista Guillermo Bermejo Rojas de afiliación terrorista, por dicha razón lo condenó a 15 años de prisión efectiva.

Al respecto, Max Anhuamán, exjefe de la DIRCOTE, dio a conocer quién es Bermejo Rojas y por qué se le impone la pena anteriromente mencionada siendo él un parlamentario de la República.

"Lo conozco desde 2006 cuando por acciones de inteligencia supimos de la creación de la Coordinadora Continental Bolivariana, que era un organismo encargado de aglutinar todos los organismos levantados en armas (...) con el tiempo demostramos que él estaba metido dentro de esta organización que impulsaba Hugo Chávez", manifestó.

Noticia en desarrollo...