Robo de armas en Surco encendería alarmas ante segunda vuelta, según exministro

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El reciente atraco perpetrado en un establecimiento comercial especializado en venta de armamento en el distrito de Surco ha generado una profunda alarma ciudadana. La sustracción de 29 armas de fuegos a pocos días de la segunda vuelta electoral generaría un hecho preocupante.

Fallas en la coordinación y respuesta policial

Según Gastón Rodríguez Limo, exministro del Interior, si bien los centros comerciales implementan protocolos de seguridad interna, se observa una falta de articulación directa con los efectivos policiales y los cuerpos de serenazgo, lo cual impide ejecutar una respuesta inmediata ante delitos graves.

"Lo que no se aprecia es una relación directa entre esos cuerpos de seguridad o vigilantes con la Policía Nacional o con los cuerpos de serenazgo para tener una reacción inmediata. Es decir, hay una falencia en la capacidad de respuesta frente a hechos delictivos", indicó.

El exfuncionario destacó que situaciones donde diversos vehículos escapan tras cometer actos ilícitos sin ser interceptados evidencian una vulnerabilidad operativa significativa. Esta carencia de comunicación oportuna entre agentes de vigilancia privada y las autoridades resulta inaceptable, dificultando las labores de persecución contra la delincuencia organizada.

Investigación rigurosa ante posibles riesgos electorales

La gravedad del caso radica en la cantidad de armas sustraídas, un suceso atípico en la modalidad de robos urbanos. Las autoridades competentes ya ejecutan labores de investigación criminal para capturar a los responsables y evitar el uso inadecuado de este peligroso armamento.

"Muy peligroso y muy preocupante que se robe esta cantidad de armamento en vísperas de la segunda vuelta electoral. No hay que perder de vista ninguna hipótesis que podría fácilmente conducir a acciones vedadas o acciones delictivas de gran envergadura en fechas próximas", declaró.

Es obligación que los servicios de inteligencia policial analicen la proyección de los movimientos de estas armas para prevenir incidentes que alteren la tranquilidad pública. La seguridad nacional demanda una actuación prolija y estratégica para desarticular cualquier amenaza durante este importante proceso electoral.

🚨 ÚLTIMO MINUTO: Asaltan armería en Surco



Un grupo de aproximadamente 10 sujetos armados desvalijó el local de venta de armas "Impala Sport Armas", ubicado en el Centro Comercial Alborada (Ca. Arco Iris con Av. Alfredo Benavides). El atraco ocurrió a plena luz del día. pic.twitter.com/liEuVi9Myq — Omar Chira Fernández (@chira_fernandez) May 28, 2026

Asimismo, las unidades de investigación vienen realizando el peritaje en la zona para identificar posibles pistas dejadas por los malhechores. Este exhaustivo análisis busca esclarecer la logística empleada por los delincuentes, permitiendo anticipar futuras acciones que pongan en riesgo la seguridad nacional electoral.

El robo de armas en Surco a días de la segunda vuelta electoral representa un desafío crítico. Es vital que las autoridades fortalezcan las estrategias de inteligencia policial y coordinación operativa para garantizar la paz, evitando que dicho armamento sea utilizado en acciones ilícitas.