Fenómeno El Niño podría prolongarse hasta inicios del 2027 en la región de Tacna

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El fenómeno El Niño mantiene en alerta a las autoridades y especialistas en gestión de riesgos en Tacna. Así lo advirtió el especialista en prevención de riesgos, Carlos Vildoso Cañari, quien indicó que el evento climático podría extenderse hasta enero o febrero del 2027 y generar lluvias, activación de quebradas y afectaciones a cultivos y viviendas en distintos sectores de la región. El experto brindó estas declaraciones tras los recientes comunicados emitidos por el ENFEN sobre la continuidad de la alerta por El Niño Costero.

Persistencia del fenómeno El Niño

Vildoso explicó que las temperaturas del mar frente a la costa peruana continúan por encima de lo normal, situación que favorece la permanencia del fenómeno El Niño costero.

"Todavía se mantiene la alerta debido a que las temperaturas del mar permanecen elevadas y las condiciones oceánicas favorecen la persistencia del evento", señaló.

El especialista indicó que actualmente el fenómeno presenta una intensidad débil; sin embargo, existe la probabilidad de que alcance una categoría moderada durante los próximos meses. Además, recordó que eventos similares registrados en años anteriores dejaron daños importantes en distintas ciudades del país.

"Tenemos antecedentes importantes como el fenómeno de 1997 e incluso registros históricos de 1877, donde se activaron todas las quebradas en Tacna", precisó.

Tacna registró impactos históricos por lluvias

Sostuvo que existen documentos históricos que evidencian afectaciones climáticas en Tacna durante eventos extraordinarios del fenómeno El Niño. Según explicó, publicaciones de la época detallan lluvias y lloviznas que se extendieron durante varios días en la ciudad.

Asimismo, recordó que en 1927 también se registraron daños por la activación de quebradas y remarcó que algunos sectores críticos continúan expuestos debido al crecimiento urbano desordenado.

Entre las zonas vulnerables mencionó sectores de Pocollay, Ciudad Nueva y Alto de la Alianza, donde se habrían realizado construcciones sobre terrenos rellenados o cercanos a quebradas.

Cuestiona falta de prevención

Durante la entrevista, Vildoso aseguró que en muchos municipios todavía predomina una reacción tardía frente a las emergencias y no un verdadero trabajo preventivo ante el fenómeno El Niño y otros desastres.

"Somos muy reactivos. Cuando ocurre el hecho recién se toman acciones, pero los perjudicados son los ciudadanos", afirmó.

El experto explicó que las áreas de gestión del riesgo cumplen funciones fundamentales como el monitoreo de peligros, coordinación interinstitucional y ejecución de planes de prevención; sin embargo, denunció que muchas municipalidades cuentan con poco personal y escaso respaldo logístico.

Carlos Vildoso reiteró que la prevención debe ser prioridad frente al fenómeno El Niño y exhortó a las autoridades locales y regionales a fortalecer las áreas de gestión de riesgos para reducir impactos en viviendas, agricultura y servicios básicos. Además, insistió en que el fenómeno debe ser asumido con responsabilidad y compromiso para proteger a la población tacneña frente a posibles eventos climáticos extremos.