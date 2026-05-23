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Rápida reacción policial

Víctor Febre: Capturan a seis presuntos implicados en asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre en Piura

José Zapata, ministro del Interior, y altos mandos de la PNP, presentaron a dos sujetos que habrían sido responsables del asesinato de Víctor Hugo Febre, alcalde de Veintiséis de Octubre que ha conmocionado todo Piura.

PNP anunció la captura de seis implicados en asesinato de Víctor Hugo Febre.
PNP anunció la captura de seis implicados en asesinato de Víctor Hugo Febre. (Mininter)

23/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 23/05/2026

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El asesinato del alcalde del distrito de  Veintiséis de Octubre en Piura, Víctor Hugo Febre, ha conmocionado a todo Piura y al Perú. El burgomaestre fue atacado por sujetos al interior de su camioneta a semanas de haber recibido amenazas extorsivas.

Capturan a seis implicados en asesinato de Víctor Febre

Este crimen obligó al ministro del Interior, José Zapata, y a los altos mandos policiales a movilizarse a esta parte del país para iniciar las acciones correspondientes en busca de la detención de los responsables de este cobarde crimen.

Tras unos días de este crimen, el titular del Mininter, acompañado por el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, Víctor Revoredo, y el gobernador regional de Piura, Luis Neyra, anunciaron la captura de seis presuntos implicados en el asesinato de Víctor Febre.

Según comentó José Zapata, las detenciones de estos sujetos se dio gracias a la paciente labor policiales de efectivos de criminalística que analizaron huellas, especies encontradas al interior del vehículo atacado y tras revisar las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad.

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"Estas capturas son resultado del trabajo especializado de inteligencia, investigación criminal y búsqueda operativa desplegado por la Policía Nacional, con acciones concretas desarrolladas en las últimas horas en esta región", indicó.

Óscar Arriola también indicó que dos de estos capturados fueron señalados gracias a las pericias policiales y a la identificación de dos motos lineales que fueron donde los sujetos huyeron de la escena del crimen.

Contundente mensaje

En esa misma línea, José Zapata aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los criminales asegurando que serán capturados y puestos a disposición de la justicia en caso de cometer hechos fuera de la ley.

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Además, el titular del Mininter dejó en claro que las investigaciones de este penoso caso seguirán adelante hasta detener a cada uno de quienes resulten responsables.

"A quienes creen que pueden sembrar violencia, miedo o impunidad en nuestras ciudades, les decimos con absoluta claridad: los vamos a identificar, capturar y poner a disposición de la justicia. Las investigaciones continúan. Este es un avance importante, pero el trabajo no termina aquí. Seguiremos actuando hasta esclarecer totalmente este crimen y determinar todas las responsabilidades", finalizó.

En resumen, el ministro del Interior, José Zapata, anunció la captura de seis presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre en Piura, Víctor Febre.

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