Distritos de Lima anuncian prohibiciones para acampar en playas durante celebraciones de fin de año

Falta apenas una semana para la Nochebuena y menos de quince días para recibir el Año Nuevo, fechas en las que miles de limeños acostumbran acudir a la playa para celebrar con familia y amigos. La tradición de instalar carpas, pasar la noche frente al mar y esperar el amanecer se ha convertido en un ritual para muchos en los balnearios más concurridos de la capital.

Sin embargo, este año la costumbre se verá afectada por nuevas disposiciones municipales. Con el objetivo de prevenir aglomeraciones y reducir incidentes vinculados al consumo de alcohol, fogatas y acumulación de basura, se han establecido restricciones que cambian el panorama para quienes planeaban acampar en la arena.

Las medidas incluyen la prohibición de instalar carpas, realizar fogatas, organizar pícnics o permanecer en grupos durante la noche en las principales playas de Lima. Los equipos de Fiscalización y Seguridad Ciudadana reforzarán el patrullaje con personal especializado y mayor número de serenos, para garantizar que las normas se cumplan.

En tres distritos ya se han ordenado restricciones para evitar acampar durante las fiestas de fin de año.

¿Dónde aplican las restricciones?

Las disposiciones alcanzan a tres distritos clave de la capital: Miraflores, Chorrillos y Ancón. En estas jurisdicciones, las municipalidades coordinaron operativos conjuntos para impedir la instalación de campamentos en sus balnearios.

La ordenanza establece que desde días previos a Navidad y hasta finalizadas las celebraciones de Año Nuevo, las playas no podrán ser utilizadas fuera de los horarios habituales .

En el caso de Chorrillos, la ordenanza N.º 382 fija una multa de 2.800 soles para quienes incumplan la prohibición, monto equivalente al 50 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Además, arrojar basura en la playa será sancionado con 535 soles, equivalente al 10 % de una UIT a partir de 2025.

Medida busca evitar contaminación de campistas en las playas.

La decisión ha generado opiniones divididas. Algunos veraneantes lamentaron que se elimine la posibilidad de amanecer junto al mar, mientras otros consideran que la medida es necesaria para preservar la seguridad y el orden. En contraste, vecinos señalaron que las fiestas pueden disfrutarse en familia sin necesidad de permanecer en la playa toda la noche.

Alcance de la norma

Las restricciones estarán vigentes durante toda la temporada de verano 2026 , incluyendo las festividades de fin de año y el periodo de vacaciones escolares. Las autoridades no descartan que la medida se extienda a otros distritos si se identifican riesgos similares.

La prohibición de acampar en playas de Miraflores, Chorrillos y Ancón marca un cambio en las celebraciones de fin de año en Lima. Lo que para muchos era una tradición ahora se convierte en una actividad sancionada, con multas elevadas y patrullajes reforzados. La medida busca reducir incidentes y preservar la seguridad pública, aunque deja a los veraneantes con la incógnita de cómo reinventar sus festejos frente al mar.