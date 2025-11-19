SMP: Presuntos pandilleros se enfrentan frente a centro educativo y dejan a un joven herido

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el distrito de San Martín de Porres se vivieron momentos de terror luego de que unos presuntos pandilleros protagonizaran una fuerte gresca en exteriores de un centro educativo que terminó dejando como saldo un joven herido.

Presuntos pandilleros protagonizan violenta pelea

Un grupo de Exitosa acudió a las inmediaciones del colegio Villa Angélica, ubicado en la calle Bello Horizonte, debido a que el pasado lunes se registró este suceso de violencia específicamente en la puerta de la institución.

De acuerdo a lo manifestado por los vecinos de la zona y padres de familia fueron advertidos de la presencia de tipos sospechosos con aparentes características de pandilleros que andaban con machetes y palos.

Estos sujetos habrían estado en los exteriores del mencionado colegio estatal pretendiendo buscar a otra persona. Minutos más tarde, advertidos con esta situación dan cuenta de que otro joven, que pertenecería a la institución, llega hasta el lugar y es agredido a machetazos por un gran número de personas.

Ante este atroz hecho, los padres de familia han solicitado que se investigue la razón de este tipo de ataque que, cabe señalar, no es el primero que se registra en exteriores de este centro educativo.

En el distrito de San Martín de Porres, presuntos pandilleros se enfrentaron frente a un centro educativo, dejando a un joven herido como consecuencia del incidente.



Padres de familia brindan mayores detalles

Nuestro medio pudo conversar con una madre de familia para que brinde mayores detalles de cómo se desarrolló el lamentable acontecimiento. Al respecto, indicó que fueron vecinos quienes los alertaron de la presencia de estos jóvenes a quienes claifican de "pandilleros" y que se encontraban por alrededores consultando a qué hora era la salida de los estudiantes.

"A la hora que salen los niños, hemos venido porque nos avisaron que era eso. Que iban a venir a tacar a algunos niños que son de acá y que están en esas pandillas que están en enfrentamientos. Los auxiliares se pusieron atentos y no los dejaron salir a los niños porque ya estaban en la esquina", sostuvo una madre de familia.

Cabe resaltar que, el joven que resultó agraviado por estos aparentes pandilleros tendría la mayoría de edad según lo confirmaron varios padres de familia y pertenecería al primer grado de secundaria por lo que han exigido mayor seguridad.

