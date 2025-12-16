Tumbes: Instalan puesto de control sanitario por alerta de H3N2 en Puente Internacional Perú - Ecuador

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras la alerta epidemiológica y confirmación de los dos primeros casos de la influenza H3N2 en el Perú, se instalan puestos de vigilancia y control sanitario en el puente internacional Perú - Ecuador, en Tumbes.

Toman medidas en fronteras

Como parte de la recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y las disposiciones del Ministerio de Salud ante la llegada de la 'super gripe', de la que ya se cuentan dos casos en el Perú, la Dirección Regional de Salud de Tumbes dispuso la instalación de puestos de control sanitario en la frontera para prevenir el ingreso de contagiados.

"Nosotros el día de hoy nos estamos instalando aquí en el puente Internacional con nuestro control de vigilancia, con nuestro personal de enfermería técnica para que haga el control sobre algún sospechoso y después también se va a poner un puesto de vacunación", detalló el director de la Diresa Tumbes, Harol Burgos Herrera.

En dicho puesto de vacunación cualquiera podrá ser inoculado con la vacuna contra la influenza, tanto connacionales como extranjeros, según afirmó Burgos. En cada puesto habrán dos técnicos y atenderán en dos turnos de 7 a. m. a 1 p. m. y de 1 p. m. a 7 p. m.

Dos casos de gripe H3N2

El Ministerio de Salud (Minsa) ha confirmado el registro de los dos primeros casos de influenza estacional A H3N2 en el Perú, específicamente en dos menores de edad.

Se trata de un niño de1 y otro de 9 años, quienes fueron atendidos en centros de salud, respondiendo al tratamiento y ya fueron dados de alta, según detalló el viceministro de Salud Pública, Leonardo Rojas Mezarina, quien resaltó que la noticia no debe generar alarma en la población.

"Esto significa que nuestro sistema de vigilancia ha funcionado; se han realizado los análisis correspondientes", indicó, destacando la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a nuevas variantes de la gripe.

Rojas precisó que los casos se habrían producido por el propio cambio de temporada, un fenómeno que suele incrementar la circulación de virus respiratorios.

En ese sentido, aseguró que se han tomado todas las medidas necesarias y que el monitoreo epidemiológico continúa activo en diferentes regiones del país. El Minsa mantiene un sistema de alerta temprana que permite identificar y confirmar la presencia de nuevas cepas de influenza en el territorio nacional.

Es en ese sentido que en Tumbes, frontera con Ecuador, se instaló un puesto de control y vigilancia sanitaria ante el posible ingreso de otros ciudadanos contagiados con la influenza H3N2.