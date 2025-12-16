Golpe a la minería ilegal en Loreto: Cinco campamentos e insumos fueron destruidos en el río Nanay

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Golpe a la minería ilegal. Ubicados en el río Nanay, cinco campamentos de minería ilegal fueron destruidos tras la intervención policial y requerimiento de la Fiscalía para mitigar el impacto y avance de esta actividad ilícita en espacios áreas naturales.

Cinco campamentos e insumos destruidos

Tras el requerimiento de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Iquitos-Sede Maynas, cinco campamentos rústicos utilizados para actividades de minería ilegal fueron destruidos.

La actividad ilícita operaba en inmediaciones del río Nanay en Loreto en la zona denominada 'El Varadero', ubicada en el cruce de los ríos Tigre y Nanay.

La operación fue efectuada entre los días 11 y 12 de diciembre, encabezada por el fiscal adjunto provincial Bratzon Saboya Torres para asegurar el cumplimiento de las diligencias en contra del delito ambiental.

En la intervención se encontraron diversos implementos como tubos, piezas de motores y estructuras metálicas para el acondicionamiento y construcción de dragas y maquinarias para realizar minería aluvial. En los lugares incautados también se encontraron insumos químicos para la extracción.

Bajo este tipo de minería, se extraen minerales valiosos las que se encuentran en depósitos fluviales y se realiza por la extracción con bombas de succión y otro tipo de maquinaria.

Decreto legislativo permite destrucción de campamentos

La destrucción de los campamentos se encuentra amparado bajo el Decreto Legislativo N° 1100 donde se establecen los lineamientos para combatir dicho ilícito mediante la destrucción de enseres y demás materiales utilizados en la minería ilegal.

En el caso del río Nanay, los efectos de la actividad ilícita ha llevado a la depredación de la biodiversidad en los puntos de operación. Además, ha generado afectaciones en la cuenca del mismo río.

En la diligencia participaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de la Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú, representantes del Servicio Natural de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), la Gerencia Regional Ambiental del Gore Loreto y la organización ACCA, que brindó apoyo satelital.

Durante la diligencia se presentó un incidente luego que una de las embarcaciones sufriera un hundimiento tras colisionar con un objeto sumergido en el río. Las autoridades a cargo de la operación fueron puestos a buen recaudo.

