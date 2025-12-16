Chiclayo: Fiscalía inicia investigación por polémico árbol navideño y contrato de más de 20 mil soles

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Fiscalía Anticorrupción de Chiclayo inició una investigación preliminar por presuntas irregularidades en el contrato de la Municipalidad Provincial de Chiclayo con una proveedora encargada de las decoraciones navideñas en la plaza principal, entre ellas el polémico árbol que generó críticas y burlas en redes sociales.

El fiscal provincial José Oscar Guevara, a cargo del caso, confirmó que las diligencias se desarrollarán durante un plazo de 120 días y que se investigan los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

El objetivo es determinar si funcionarios municipales se habrían puesto de acuerdo previamente con la empresa proveedora o si existió un direccionamiento indebido en la contratación del servicio, valorizado en más de 20 mil soles.

Informe de la Contraloría como base

La investigación se sustenta en el informe de la Contraloría General de la República, que reveló irregularidades en la gestión de la alcaldesa Jannet Cubas respecto al proceso de contratación.

Según Guevara, ya se inició la recopilación de la documentación del contrato y próximamente se tomarán las declaraciones de los involucrados para establecer si hubo un uso indebido de los recursos municipales.

Antecedentes de la polémica

El caso del árbol navideño de Chiclayo se convirtió en tendencia nacional luego de que la primera versión del decorado fuera calificada como el "árbol de la vergüenza" por su aspecto improvisado y poco atractivo.

Las críticas obligaron a la municipalidad a realizar mejoras y un nuevo encendido, esta vez con un diseño más tradicional y acompañado de fuegos artificiales y un espectáculo musical.

Sin embargo, la actividad no contó con la presencia de la alcaldesa Cubas ni de otras autoridades municipales, lo que reforzó la percepción de distancia entre la gestión edil y la ciudadanía. Días después, ocho regidores solicitaron formalmente la suspensión de la alcaldesa por presunta falta grave, en línea con las observaciones de la Contraloría.

Después de la controversia

La controversia por el árbol navideño no solo expuso deficiencias en la gestión municipal, sino que abrió una fuerte discusión sobre el uso de fondos públicos en celebraciones. Mientras vecinos celebraron el nuevo diseño y aprovecharon para tomarse fotos, la discusión sobre transparencia y responsabilidad administrativa se mantiene.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción traza ahora un nuevo camino en la polémica. Lo que comenzó como críticas por un decorado deficiente ahora se convierte en todo un proceso judicial que podría definir el futuro político de la alcaldesa Jannet Cubas y de los funcionarios involucrados.