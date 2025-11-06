Fiscalía ratifica su pedido contra Pedro Castillo: Solicita 34 años de prisión por el delito de rebelión

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En la audiencia llevada acabo este jueves 6 de noviembre, la Fiscalía presentó sus argumentos del pedido de 34 años de prisión contra el expresidente de la República, Pedro Castillo, por el delito de rebelión en el caso 'Golpe de Estado'. Solo por este ilícito hecho se ha solicitado 25 años.

Fiscalía también presentó pena por conspiración

Al exmandatario que intentó atentar contra la institucionalidad se le acusa de los delitos de rebelión, por el que se piden 25 años, abuso de autoridad (tres años) y grave perturbación de la tranquilidad (seis años). Los alegatos finales estuvieron a cargo del fiscal supremo adjunto, Edward Casaverde.

"Si en perjuicio de lo requerido en la acusación, que lógicamente está la pena de 25 años de pena privativa de libertad, tres años por abuso y seis años en el caso del señor Pedro Castillo Terrones, lo que nos ratificamos en toda su acusación a esa pena", indicó el representante del Ministerio Público.

Fiscalía ratifica pedido de 34 años de prisión para Pedro Castillo por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación.



Tras concluir sus alegatos finales, el representante de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, ofreció una precisión. Si se le sentencia por rebelión presentó la pena que solicita que sería de 19 años y 30 días.

"Si es que se optase por el tema de la conspiración, solicitamos la siguiente pena para el señor Pedro Castillo Terrones: 11 años, 5 meses y 15 días por el delito de conspiración; 10 meses y 15 días por abuso de autoridad; y 6 años y 9 meses por grave perturbación. Total, 19 años y 30 días (de pena privativa de libertad)", indicó el fiscal Casaverde.

También hubo pedido contra implicados

Sobre Betssy Chávez, hoy asilada en la Embajada de México, Anibal Torres (ambos expremier) y Willy Huerta, titular de Interior de Pedro Castillo, también hubo un pedido de sentencia. 11 años, cinco meses y 15 días si son hallados culpables de conspiración. Esto también aplica para el general PNP, Manuel Lozada y el comandante PNP, Justo Venero.

En un principio, el Ministerio Público acusó a los exfuncionarios del gobierno castillista de rebelión y pidió 15 años para Torres Vásquez por su avanzada edad. Para la expremier y el titular del Mininter 25. El juicio oral seguirá este viernes desde las 9.00 de la mañana.

