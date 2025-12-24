Cinescape, programa conducido por Bruno Pinasco, le dice adiós a la televisión tras 25 años al aire

24/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En un inesperado mensaje, el programa de cine más longevo del país, Cinescape, sorprendió a sus seguidores revelando que ya continuará al aire tras 25 años en televisión siendo conducido por Bruno Pinasco.

Cinescape le dice adiós a la televisión

La mañana de este 24 de diciembre, el espacio televisivo de América Televisión recurrió a sus redes sociales para informar que este sábado 27 de diciembre se emitirá su última edición trás más de dos décadas entrando a los hogares peruanos de forma ininterrumpida los sábados.

De esta manera, el programa conducido por Bruno Pinasco, cierra un ciclo marcando así una etapa en la que acompañó a diversas generaciones, entre grandes y chicos, con todo el acontecer del mundo del séptimo arte tanto a nivel nacional e internacional con un estilo 'fresco', innovador y único.

"¡ÚLTIMO PROGRAMA! Hace 25 años un sueño se hizo realidad. Lo que hasta entonces parecía imposible se logró: acercar el cine a casa como nunca antes se había hecho", se lee en el mensaje difundido por la casa televisiva que ocasionó diversas reacciones en sus miles de seguidores.

Cabe señalar que, detrás de la producción se encontraba el hermano de Bruno, Aldo Pinasco, mientras que el gran 'Rulito' Pinasco se encargaba de la voz en off, con su estilo particular y destacado.

Un programa que llevó el cine a los hogares peruanos

Este magacín nació en el 2000 bajo la conducción de Bruno Pinasco en Panamericana Televisión, tres años más tarde se mudó al canal de Santa Beatriz, donde perduró por más de 20 años.

Fue un espacio dedicado a mostrar actores, estrenos de películas, directores, así como también coberturas de las cintas cinematográficas y reportajes sobre todo lo que sucede en Hollywood.

En un contexto en el que acceder a contenidos y novedades era complicado, este espacio fue pieza fundamental para ello logrando el objetivo de llevar el cine hasta los hogares peruanos.

Seguidores de Cinescape reaccionan a su despedida de la TV

Los seguidores del reconocido programa no dudaron en reaccionar con sorpresa frente a la confirmación de la despedida de Cinescape que deja una huella indeleble en la historia de la televisión peruana.

"Era genial, un buen programa", "Los extrañaremos", "Este programa forma parte de toda mi vida", "Cuando era un chibolo sin Internet aprendí mucho de cine en Cinescape, "Se acabó una era, gracias", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Luego de 25 años ininterrumpidos en la televisión, América Televisión confirmó que Cinescape, conducido por Bruno Pinasco, no continuará en sus pantallas.