Alerta roja en Tumbes: COEN y Midagri prevén fuertes lluvias del 1 al 2 de noviembre

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ante el incremento de la actividad atmosférica asociada al Fenómeno El Niño, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Comando FEN (Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño) lanzaron una alerta urgente para la región norteña.

De acuerdo con los avisos oficiales, se prevén lluvias de fuerte a extrema intensidad durante la tarde y noche de este domingo 1 de noviembre, extendiéndose hasta la madrugada y mañana del lunes 2 de noviembre, con acumulados pluviales que podrían superar los 100 mm en diversos puntos del departamento de Tumbes.

Provincias expuestas en Tumbes

Las autoridades advirtieron que este escenario incrementa drásticamente el riesgo de aniegos, inundaciones pluviales y activación de quebradas.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a través de un boletín informativo, estableció una vigencia de alerta roja (pronóstico de precipitaciones extremas que pueden producir inundaciones pluviales asociadas a descargas eléctricas y vientos fuertes) que abarca la totalidad del territorio tumbesino.

Según el documento oficial, las tres provincias expuestas y bajo estricto monitoreo son: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

🔴 Se prevé #LluviasIntensas (nivel rojo) hasta el 2/11 en las provincias Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara (Piura); así como en Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla (Tumbes), de acuerdo al aviso de corto plazo del @Senamhiperu https://t.co/FBCTcyEwFL — COEN - INDECI (@COENPeru) November 1, 2026

Las autoridades locales y regionales han recordado a la población mantenerse alejada de cauces de ríos y quebradas, evitar arrojar basura o desmonte que bloquee el drenaje natural, y proteger los cultivos, animales e infraestructura productiva.

Situación en Piura: el impacto en la sierra y costa norte

Como parte del monitoreo preventivo frente a este evento meteorológico de corto plazo, el boletín del COEN y los reportes del Comando FEN también han incluido dentro del rango de alerta a la región Piura.

En la zona norteña se esperan precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en la sierra norte, así como lluvias de diversa magnitud en la costa interior. El reporte detalla que las provincias piuranas expuestas al peligro son: Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Paita, Piura, Sechura, Sullana y Talara.

¡ATENCIÓN, TUMBES! 🚨 📌 Se esperan lluvias de fuerte intensidad durante la tarde y noche de hoy y la madrugada de mañana lunes 2 de noviembre, con acumulados que podrían superar los 100 mm. ➡️ Aléjate de ríos y quebradas, evita arrojar basura a los cauces y protege tus cultivos y animales. Ante el Fenómeno El Niño, el #PerúResponde. @indeciperu @ANAPeru @MEF_Peru @MindefPeru @Minsa_Peru @MTC_GobPeru @viviendaperu — MIDAGRI PERÚ (@midagriperu) November 1, 2026

Este panorama exige una activa coordinación entre los gobiernos locales de ambas regiones y los sectores de defensa civil para salvaguardar la integridad de miles de familias en las zonas vulnerables ante el inminente impacto que pueda dejar este tipo de fenómenos naturales.

La emisión de alertas rojas por parte del COEN y el Midagri evidencia la necesidad de una respuesta inmediata y articulada frente a las intensas precipitaciones en el norte del país, recordando a la ciudadanía la importancia de acatar las recomendaciones de seguridad para mitigar los daños ante posibles desbordes y aniegos.