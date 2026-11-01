Huaico de gran magnitud en la carretera Federico Basadre bloquea vía entre Tingo María y Aguaytía

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La madrugada de este domingo 1 de noviembre, un huaico de gran magnitud impactó el tramo de la carretera Federico Basadre, que conecta las regiones de Huánuco y Ucayali.

La emergencia se originó inicialmente la noche del sábado 31 de octubre a la altura del caserío Santa Rosa, cerca de Puente Chino, dejando a varios conductores de unidades de carga pesada varados en la vía.

Sin embargo, el desprendimiento continuo de lodo, rocas y lodo durante la madrugada alcanzó de lleno a los vehículos estacionados, provocando el aplastamiento y vuelco de varias unidades pesadas, además de reportarse daños en viviendas colindantes del sector Alto Oriental. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un balance oficial sobre personas heridas o fallecidas.

Acciones del MTC y despliegue de maquinaria ante terreno inestable

Ante la gravedad de los hechos, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), José Tangherlini, detalló a Canal N las intervenciones que viene ejecutando el sector a través de Provías Nacional. El ministro precisó la magnitud del evento y las precauciones que se deben tomar debido a las condiciones del terreno.

"Esto ha afectado, aproximadamente, unos 140 metros lineales de la vía, que viene siendo atendida por administración directa a través de la Unidad Zonal Ucayali, de Provias Nacional. Las labores se están desarrollando con estrictas condiciones de seguridad porque se considera que este terreno es bastante inestable y existe un riesgo importante para los trabajadores que vienen interviniendo en la zona", detalló Tanghelini.

Para agilizar los trabajos de despeje, el ministro indicó que ya operan dos cargadores frontales en la zona y se gestiona el traslado de recursos adicionales apara cubrir ambos frentes de la emergencia y habilitar nuevamente la vía principal en el menor plazo posible.

"Ya dos cargadores frontales están realizando la eliminación del material del derrumbe y estamos trasladando tres volquetes adicionales y dos excavadoras con la finalidad de agilizar los trabajos. Y para culminar lo antes posible, venimos coordinando la movilización de maquinaria pesada desde el lado de Tingo María, de tal manera que vamos a intervenir desde ambos lados del derrumbe".

#EnVivo



Ministro de Transportes y Comunicaciones da detalles sobre el huaico que bloquea la carretera Federico Basadre.



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Rutas alternas y supervisión ministerial in situ

Con el fin de mitigar el impacto en el abastecimiento regional y el transporte de mercancías, el titular del MTC informó sobre las medidas logísticas adoptadas para los transportistas que cruzan esta vía de manera regular con la habilitación pronta de una vía alterna.

Finalmente, el ministro confirmó su desplazamiento inmediato hacia el lugar de los hechos para evaluar de primera mano las acciones de rehabilitación e idear mayores acciones que aceleren los trabajos.

"Yo ahora me estoy trasladando a Pucallpa, a la zona del derrumbe, con un especialista de la Dirección de Control y Calidad de Provias Nacional y otro de Topografía que me van a permitir realizar una evaluación de la magnitud del evento y determinar qué acciones van a permitir restablecer la transitabilidad de la vía en el menor tiempo", puntualizó.

📢 ¡Atención #Ucayali! #PVNInforma 🚜 Trasladamos maquinaria pesada al sector Santa Rosa (km 441+240), del tramo Puente Chino - Puente Aguaytía, para atender la emergencia generada por un nuevo huaico de gran magnitud. ¡Ante El Niño, el #PerúResponde! 🚫 Tránsito interrumpido. https://t.co/PQfzwVKuGV — Provías Nacional (@ProviasNac_Peru) November 1, 2026

El severo bloqueo en la carretera Federico Basadre mantiene en alerta a las autoridades de transportes, las cuales despliegan frentes de trabajo coordinados y rutas alternas para garantizar la seguridad y recuperar la conectividad terrestre entre Huánuco y Ucayali a la brevedad posible.