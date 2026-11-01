Apagón en el norte del país: servicio eléctrico se restablece de forma progresiva en La Libertad, Piura y Tumbes

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una interrupción imprevista del servicio eléctrico registrada la tarde de este domingo 1 de noviembre afectó a diversas localidades del norte del país, generando alarma en la ciudadanía y el sector comercial.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente estuvo vinculado a un evento en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) que provocó la desconexión simultánea de las líneas de transmisión Trujillo Norte-REP y Guadalupe.

Esta falla súbita ocasionó la suspensión del suministro eléctrico desde Trujillo hacia el extremo norte, afectando a unas 618,000 personas tan solo en Piura y Tumbes bajo la cobertura de Enosa, además de impactar las zonas de concesión de Hidrandina en La Libertad y Cajamarca, y de Electronorte en Lambayeque.

Restablecimiento inicial en Trujillo y Talara

El corte sorpresivo, ocurrido alrededor de las 3:00 p. m., paralizó momentáneamente las actividades en varias ciudades. Sin embargo, la recuperación comenzó a registrarse de manera diferenciada.

En Trujillo el servicio eléctrico fue el primero en ser restablecido tras el apagón. Ciudadanos reportaron que la energía retornó en un lapso de apenas 25 minutos, permitiendo que las actividades comerciales retomaran su curso con total normalidad. Del mismo modo, Talara (Piura) figuró entre las primeras zonas donde el suministro se recuperó con éxito.

Un evento en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) generó un corte de energía en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. El servicio se restableció en Talara y Trujillo, mientras sectores de Piura y Tumbes continúan sin luz ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/4LvGQ2zJrB — Canal N (@canalN_) November 1, 2026

Situación crítica en Cajamarca, Celendín y sectores de Piura y Tumbes

Mientras Trujillo recuperaba la operatividad, el panorama fue distinto en otras jurisdicciones. Sectores importantes de Piura y Tumbes continuaron durante gran parte de la tarde sin suministro continuo, experimentando la llegada de la energía de forma parcial y por zonas.

Paralelamente las provincias de Cajamarca y Celendín permanecieron sin energía eléctrica hasta mediados de la tarde, a la espera de que los equipos técnicos del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y las operadoras completaran la estabilización de las redes de transmisión.

Estado actual de la red eléctrica

Actualmente, se reporta que el servicio ha sido completamente restablecido en tres regiones clave: La Libertad, Piura y Tumbes, donde la energía fluye de manera sostenida o normalizada en la mayoría de sus sectores.

SE RESTABLECIÓ AL 100% EL SERVICIO ELÉCTRICO EN PIURA Y TUMBES Enosa informa que, a las 5:48 p. m., se restableció al 100% el suministro eléctrico en ambas regiones, luego de la interrupción que afectó a toda la zona norte del país, desde Trujillo. — Enosa (@EnosaOficial) November 1, 2026

No obstante, las brigadas técnicas mantienen las labores de supervisión y reparación pendientes para asegurar la reposición total en las regiones de Cajamarca y Lambayeque, donde aún se registran zonas a la espera del servicio definitivo.

El repentino apagón puso así en evidencia la vulnerabilidad de las líneas de transmisión troncales frente a imprevistos en el SEIN; sin embargo, la rápida intervención ha permitido la recuperación progresiva del servicio en la mayor parte de las regiones, a la espera de completarse en los sectores afectados restantes.