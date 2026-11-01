Ucayali: MTC inicia labores para liberar la carretera Federico Basadre tras huaico y habilita ruta alterna

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras el fuerte deslizamiento ocurrido en el sector Santa Rosa, en Ucayali, que interrumpió un tramo crítico de la carretera Federico Basadre y dejó incomunicada temporalmente a la región con Huánuco, el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, informó sobre el desplazamiento inicial de recursos para atender la emergencia.

En información recogida por Canal N, el titular del MTC detalló los equipos asignados para limpiar los 140 metros lineales afectados, algunos de los cuales ya se encuentran en el lugar avanzando con las labores para liberar la vía principal que conecta a ambas regiones.

"Lo que hemos dispuesto a través del MTC es derivar dos cargadores frontales, que ya están en la zona, además de tres volquetes y estamos esperando a que cesen un poco los deslizamientos porque tenemos dos excavadoras más que van a iniciar el trabajo en la zona", señaló.

Vía quedó afectada tras gran deslizamiento de tierra.

Advierte una nueva activación

Si bien las acciones de limpieza se pusieron en marcha de inmediato, las autoridades mantienen máxima cautela debido al comportamiento inestable de la zona. El ministro advirtió sobre el riesgo de una nueva activación de la quebrada, por lo que se dirigió a la población para instar a mantener el resguardo y evitar la zona de peligro.

"Queremos informar también que se advierte el riesgo de que se active nuevamente esta quebrada, por lo que queríamos pedirle a la población el máximo cuidado para que no esté en las cercanías de esta zona. Nuestra maquinaria ha empezado a replegarse hasta el campamento para que, ante una eventual nueva venida de este huaico, no se genere ningún inconveniente adicional", señaló.

#MesaDePrensa | El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, informó que un deslizamiento de lodo y piedras interrumpió una vía nacional en el sector Santa Rosa, en Ucayali. Señaló que se desplegó maquinaria para restablecer el tránsito y advirtió sobre... pic.twitter.com/jTq9y0YeUL — Canal N (@canalN_) November 2, 2026

Habilitan ruta alterna para el transporte

Para mitigar el impacto socioeconómico del corte vial y evitar el aislamiento o desabastecimiento de productos de primera necesidad, el MTC coordinó la puesta en marcha de un desvío estratégico. Tangherlini remarcó que las medidas logísticas buscan mantener el flujo comercial operativo.

"En este momento lo que tenemos es la interrupción de la vía en estos 140 metros, pero hemos habilitado una vía alterna para que puedan transportar los vehículos de carga pesada y no se interrumpa el abastecimiento de bienes importantes tanto a Huánuco como a Ucayali", puntualizó.

Mientras el personal técnico monitorea de cerca las condiciones meteorológicas para retomar con plenas garantías el despeje definitivo de la vía principal con el contingente ampliado, la habilitación de la ruta alterna asegura la continuidad logística y el tránsito seguro de bienes esenciales para ambas regiones.