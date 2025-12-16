Acción Popular asume que no participará en Elecciones 2026: Sí podrá en municipales y regionales

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el exprecandidato a la Cámara de Diputados por Acción Popular, Ian Guimaray, indicó que su partido no participará en las Elecciones Generales de 2026 tras ser impedidos por el Jurado Nacional de Elecciones. No obstante, aseguró que, conforme a la ley, sí podrá presentarse en los comicios municipales y regionales.

Acción Popular participaría en elecciones municipales y regionales

En primera instancia, en referencia a la posibilidad de que Acción Popular podría perder su inscripción como organización política, Guimaray sostivo que eso "es un debate bastante amplio".

En tal sentido, explicó que será necesario definir si la pérdida de inscripción será aplicada por una no participación voluntaria o una no participación no voluntaria.

"Acción Popular de acuerdo a la ley sí puede participar de las elecciones municipales y regionales 2026. El plazo de la pérdida de inscripción en caso el Jurado Nacional de Elecciones lo saque al finalizar todo el proceso electoral 2026 aplicaría desde el 1 de enero del 2027 todavía", explicó.

Adicionalmente, confirmó que es "imposible" aspirar a participar de las próximas elecciones generales 2026. Tras las diversas reacciones que en redes sociales se han viralizado sobre el partido de la lampa luego de la anulación de las elecciones primarias, el exprecandidato a la Cámara de Diputados por Acción Popular, resaltó que "ha sido un partido político que ha aportado muchísimo a la democracia".

"Es una lástima que un partido con tanta juventud, con tanta organización, con tantos nuevos cuadros que estábamos llevando en diputados y en senadores vayan a quedar sin tener la oportunidad de competir", manifestó Guimaray.

La reacción que tuvo Alfredo Barnechea

En otro momento, fue consultado sobre la reacción que tuvo Alfredo Barnechea luego de confirmarse que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones decidió anular las elecciones primarias en Acción Popular por presentar "vicios sustanciales", Ian Guimaray sostuvo que reflejó la razón por la que la juventud en el partido no decidió no apoyarlo.

"Eso te demuestra por qué un gran sector de la juventud decide ya no apoyar la candidatura de Alfredo y muchos nos pegamos a apoyar la candidatura de Julio Chávez porque con su plancha presidencial incluyó también en la lista de diputados que era más afín a él una gran cantidad de jóvenes", enfatizó.

Después de quedar fuera de las elecciones generales 2026 por decisión del Pleno del JNE, el exprecandidato a la Cámara de Diputados por Acción Popular, Ian Guimaray, señaló que su partido sí podrá participar en comicios municipales y regionales.