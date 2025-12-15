Cusco: Intensas lluvias en La Convención ocasionan huaicos en la zona de Condormocco

15/12/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Producto de las fuertes lluvias de las últimas horas en la región Cusco, este lunes 15 de diciembre se empezaron a registrar huaicos en diversos puntos de la provincia de La Convención, poniendo en alerta a los pobladores de la zona.

La emergencia producto de las precipitaciones fue advertida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), teniendo en cuenta el aviso de lluvias intensas del Senamhi para las provincias de Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba y otras de seis regiones del país, del domingo 14 al lunes 15 de diciembre.

Distrito de Echarati en emergencia

De acuerdo con lo reportado por Canal N, las comunidades de Condormocco y Huaynapata, ubicadas en el distrito de Echarati, son las más afectadas por este fenómeno climatológico en la zona de selva de la "Ciudad Imperial".

El deslizamiento del barro en la carretera de Condormocco no solo viene dificultando el tránsito de los buses y camiones, también se registran afectaciones en viviendas y áreas de cultivos, cuando importantes perjuicios económicos a sus propietarios.

Cabe señalar que, hay cerca de 50 buses varados, sus conductores están tratando de improvisar un camino alterno por Huayanay, debido a que es difícil dirigirse por la zona de Siete Tinajas.

Se esperan más lluvias para las próximas horas

Tal como viene ocurriendo desde las últimas semanas, desde el Senamhi siguen advirtiendo la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad. En ese sentido, se esperan precipitaciones en algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Áncash, Apurímac, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Puno y San Martín.

No obstante, los departamentos en "alerta naranja" son los siguientes: Ayacucho, Cusco, Junín, Pasco y Ucayali. Este fenómeno guarda relación con el ingreso al país del trigésimo friaje a la selva peruana.

Frente a esta situación, se estiman chubascos de moderada a fuerte intensidad en la selva, con mayor intensidad en la selva alta centro y sur. Estas lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Con referente a la sierra, se prevén precipitaciones de ligera a fuerte intensidad en la sierra, principalmente en el sector oriental, las cuales estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche, con posibilidad de extenderse hasta la madrugada. Asimismo, no se se descarta la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas sobre los 2 800 m s. n. m. y nevadas por encima de los 3 800 m s. n. m. en la sierra sur.

Ante el inicio de la temporada de lluvias en la sierra y selva, es importante que las autoridades adopten sus planes de emergencia para salvaguardar la seguridad de sus habitantes.