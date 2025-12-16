Gripe H3N2 en Perú: Problema de vacunas contra influenza es culpa de la gestión de Dina Boluarte

16/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones para Exitosa, el experto en salud pública, Omar Neyra, sostuvo que los problemas registrados en la vacunación contra la influenza para la población vulnerable es resultado de la "desastrosa gestión" de Dina Boluarte y su entonces ministro de Salud, César Vásquez (2023-2025).

Gestión de Boluarte y Vásquez en salud fue "básica"

Tras la confirmación del Ministerio de Salud (Minsa) con la llegada de la gripe A H3N2 variante K en el Perú, la población peruana busca a acceder a la vacunación como medida preventiva ante la influenza.

Sin embargo, las cifras son alarmantes a nivel nacional respecto al alcance de vacunación para poblaciones vulnerables como los adultos mayores.

Según la información brindada por el analista de datos, Juan Carbajal, el 56.9% de adultos mayores no han sido vacunados contra la influenza lo que equivale a más de un millón de peruanos de este grupo etario. "Tienes a la mitad de (poblaciones) vulnerables sin vacunas".

Omar Neyra, experto en salud pública, precisa que tales cifras exorbitantes es parte del legado político de la expresidenta Dina Boluarte y su exministro de Salud, César Vásquez. La falta de gestión de ambos personajes en el sector público es calificado como una "desastrosa gestión".

"Ese es un problema de gestión de Boluarte y Vásquez. Vásquez no superó los niveles de inmunización", aseveró.

Falta de vacunas = falta de gestión

Durante la gestión de salud de César Vásquez (APP) no se aumentó la cobertura de vacunas a nivel nacional, lo que hoy se traduce en un alto índice de adultos mayores a los que les falta vacunarse: solo el 43.1% contaría con la inmunización.

"56% es un desastre, creía que si no hay vacunas era espectacular, es decir, porque se vacunaron todos. No supera por falta de financiamiento", aseguró.

En ese sentido, no es por falta de dinero que al día de hoy el Perú no cuente con vacunas contra la influenza. Según el análisis de Neyra: "las vacunas están sin utilizarse o no las compraron porque no calcularon cuántos adultos vulnerables hay", precisó.

La intención política de ambos personajes, a pesar de todo, sería volver a ocupar un cargo público, tal como deslizó el abogado de Boluarte y la postulación anunciada de Vásquez en partido político bajo el que milita desde el 2008.

La gestión Dina Boluarte y César Vásquez en salud muestra sus resultados al día de hoy dejando a más del 56% de los adultos mayores a nivel nacional sin vacunación contra la influenza.