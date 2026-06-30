Reinfo necesita revisión y depuración: "Acaba en diciembre y no sabemos qué dirá el Gobierno", señala analista

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vuelve a estar en el centro del debate. En entrevista con Exitosa, el analista político Iván Arenas advirtió que el sistema, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, necesita una revisión profunda y una depuración, pues no se sabe qué decisión tomará el próximo gobierno respecto a una eventual nueva ampliación.

Tres bloques de acción

Arenas explicó que la política minera debe dividirse en tres grandes bloques para que el nuevo gobierno entrante pueda abordarlo de manera eficiente, siendo el primero el de la minería formal, done exhorta que los plazos de trámites deben ser revisados y reformados.

"No es posible que un estudio de impacto ambiental para un proyecto de exploración demore más de un año. En países como Canadá se puede resolver en dos semanas. Eso es un abuso y requiere una reforma sustancial", indicó.

El segundo bloque aborda la minería informal, que necesita un proceso de reorganización y presencia efectiva del Estado. En este punto, una revisión del Reinfo es clave para el siguiente paso a la formalización

"El Reinfo necesita una revisión, una reforma y una depuración, porque acaba el 31 de diciembre y no sabemos qué es lo que va a decir el próximo gobierno".

finalmente, el bloque final se centra en la minería ilegal, donde Arenas sostuvo que la lucha actual contra este problema eresulta insuficiente. Aunque las leyes tipifican estas actividades como delitos de organización criminal, no existen presupuestos ni capacidades técnicas para enfrentarlas.

En ese sentido, propuso cambiar la óptica: pasar de declarar emergencias en pequeñas zonas a declarar emergencias en corredores mineros, donde confluyen minería ilegal, tala y narcotráfico.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el analista político Iván Arenas, sostuvo que el tema minero debe ser dividido en tres bloques, además de que los plazos para trámites deben ser revisados, hasta reformados. Sobre el Reinfo, precisó que debe ser depurado... pic.twitter.com/75ZItxHN8d — Exitosa Noticias (@exitosape) July 1, 2026

Uno de los principales problemas que deberá enfrentar la virtual presidenta electa Keiko Fujimori será decidir si su gestión aprueba una nueva extensión del Reinfo, tema que podría llegar al nuevo Congreso bicameral.

La duda recae en si Fujimori incluirá este asunto en su agenda, dado que durante la campaña —como ocurrió con otros candidatos— la minería informal y el Reinfo no fueron mencionados en los debates.

Cuestionamientos al sistema

El Reinfo, creado como régimen excepcional, lleva casi una década vigente y ha sido criticado por su baja efectividad: apenas un 2 % de los inscritos logra formalizarse. Para especialistas, se ha convertido en un "paraguas" que permite a mineros ilegales operar bajo apariencia de legalidad.

Además, se cuestiona que los ingresos de la minería ilegal —estimados en 4 mil millones de dólares al año— puedan financiar campañas políticas y fortalecer redes criminales.

La advertencia de Iván Arenas pone sobre la mesa un tema que el próximo gobierno no podrá esquivar: la minería informal e ilegal y el futuro del Reinfo. Con un sistema que expira en diciembre y que ha sido cuestionado por su escasa efectividad, la decisión de revisarlo, reformarlo o ampliarlo marcará la política minera de los próximos años.