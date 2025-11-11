GORE Huánuco en la mira por presuntas irregularidades en proyecto de riego: "Han solicitado fiscalización"

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En comunicación con Exitosa, el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, señaló que la Contraloría ha solicitado un proceso de fiscalización tras detectar presuntas irregularidades en un proyecto de riego valorizado en S/ 55 millones. En ese sentido, señaló que esta medida no debería ejecutarse en "duplicidad" con el Congreso.

Bajo la lupa de la Contraloría

En primer lugar, la autoridad regional se pronunció respecto al expediente técnico del proyecto de agua de riego para 12 localidades del distrito de Huacrachuco que se encuentra a cargo del GORE Huánuco.

"Es un proyecto que viene desde hace muchos años atrás. En algún momento nosotros lanzamos ese proceso de licitación y lamentablemente por temas netamente de expediente técnico se tuvo que generar y bajar a 0 porque tendría que reformularse todo el expediente técnico. Dicho proceso está en un proceso de reformulación general", explicó.

Además, Antonio Pulgar sostuvo que la Contraloría "siempre hace hitos de control" lo cual se saluda. "Nosotros hacemos el proceso de levantamiento por eso que en algún momento han solicitado inclusive en un proceso de fiscalización porque muchas de ellas están en carpeta fiscal en el Ministerio Público", acotó.

En referencia a ello, el gobernador regional dijo que "las puertas están abiertas", pero aclaró que estos no se deben realizar "en duplicidad".

"Si lo tiene el Ministerio Público, ahora el Congreso de la República bajo qué intereses tendremos que ver porque no hay que olvidar que mayormente cuando participa todas estas investigaciones quedan pues en nada y lo que genera es gasto al Estado", expresó Antonio Pulgar.

Dificultades desde un principio

En otro momento, el titular del GORE Huánuco reveló que desde el inicio de su gestión se han presentado "muchas dificultades" específicamente en "proyectos trabados".

"Hoy tenemos solamente tres obras trabadas a nivel de gestión que se tiene que vienen de gestiones anteriores, que no son obras trabadas dentro de la gestión a la que yo ingresé", manifestó.

Asimismo, el gobernador regional Antonio Pulgar sostuvo que "en certificación estamos en 88%", sin embargo, con respecto al gasto se encuentran en un aproximadamente 55%. Sobre este último registro, puntualizó que para diciembre deberá registrarse un 95% del gasto presupuestal.

