PNP y Fiscalía logran la detención judicial de sujeto que llevaba kilos de drogas en un camión en Piura

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una intervención realizada por efectivos de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Piura, logró la detención judicial de un sujeto que llevaba una carga pesada de drogas en un camión en la carretera Tambogrande-Las Lomas. El el interior del vehículo se halló 10 kilos de alcaloide de cocaína.

Intervenido iba al volante de la unidad

El hombre fue identificado como José Torres y se encontraba en el interior de la unidad de carga pesada, que a su vez estaba adentro de una empresa agroindustrial en Sullana. En el contenedor se encontraron 10 paquetes rectangulares que contenían la sustancia ilícita.

La diligencia se realizó en coordinación con integrantes del Departamento de Investigación Criminal PNP de Sullana y personal de Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). El fiscal adjunto provincial Jhon Miller Cherrepano Consuelo ha quedado a cargo de la investigación del caso.

📢 #FiscalíaLogra | Fiscalía consigue la detención preliminar judicial a investigado por presunto delito de tráfico ilícito de drogas, tras ser intervenido al interior de un vehículo de carga pesada que transportaba 10 kilos de alcaloide de cocaína. La investigación está a cargo... pic.twitter.com/i4kmKPEqcl — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) November 11, 2025

Al detenido le incautaron su billetera que contenía sus documentos personales de identidad, además de su teléfono celular. Una vez concluida la intervención, fue trasladado a la sede de la Depincri PNP-Sullana, donde permanecerá en custodia mientras siguen las indagaciones.

Las pesquisas buscan determinar el origen de los estupefacientes, así como su destino, lo que servirá para conocer si el capturado tiene vínculos con alguna organización criminal. Al conductor José Torres se le acusará por el presunto delitos de tráfico de drogas.

Europa o China eran sus posibles destinos

Según las primeras investigaciones, el cargamento, que fue encontrado en bolsas plásticas en la parte delantera del sistema de aire acondicionado, tenía como destino algún país de Europa o China. No se descarta la presencia de más drogas en esta jurisdicción.

También se está trabajando en la identificación de otros posibles integrantes de la organización dedicada al tráfico de drogas a nivel internacional o de agentes externos. Cabe precisar que la semana pasada la justicia piurana sentenció a tres sujetos por este delito, dictándoles penas entre 10 y 16 años.

Durante su captura en 2024, uno de los implicados intentó deshacerse de la marihuana que llevaba al tratar de huir. Sin embargo, en la casa intervenida se encontraron más estupefacientes.

En un operativo entre la PNP y la Fiscalía de Piura, se detuvo a un hombre que llevaba drogas en el contenedor de un vehículo de carga pesada, en el distrito de Tambogrande. Dentro del compartimento se encontraron diez paquetes, que tras realizarse las pruebas de reacción química, arrojaron alcaloide de cocaína.