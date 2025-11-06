Hallan embarcación de hombre desaparecido en el río Ucayali: Solo su perrita fue encontrada con vida

06/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Nueve días después de haber sido visto por última vez, el bote de Javier Zambrano, un agricultor de 63 años, fue encontrado flotando sin rumbo sobre las aguas del río Ucayali, cerca de la comunidad de Santa Rosa, en el distrito de Requena (Loreto).

El hallazgo sorprendió a los pobladores de la zona, ya que en el interior del bote solo permanecía su perrita, que sobrevivió a los días de soledad y exposición. Fueron otros navegantes quienes notaron la embarcación abandonada y se acercaron para verificar si alguien se encontraba a bordo.

Al descubrir a la mascota viva, los tripulantes dieron aviso inmediato a los familiares de Zambrano y a las autoridades locales, que iniciaron el proceso de recuperación del bote y la búsqueda intensiva del agricultor, desaparecido desde finales de octubre.

Se sospecha que cayó accidentalmente al agua

De acuerdo con las primeras hipótesis, Zambrano habría caído accidentalmente al río mientras se dirigía hacia su chacra en compañía de su perrita. El motor seguía encendido, por lo que el bote continuó avanzando sin control hasta quedar a la deriva varios kilómetros más adelante.

La Policía Nacional del Perú, junto con personal fluvial de Requena, emprendió labores de rastreo por la zona. Sin embargo, hasta el momento no se han obtenido resultados concretos sobre el paradero del agricultor.

Ante la falta de señales y el tiempo transcurrido, las autoridades lo han declarado fallecido de manera oficial, aunque la familia mantiene la esperanza de recuperar su cuerpo. Vecinos y amigos se han unido a las labores de búsqueda en las orillas del río, impulsados por el deseo de brindar una despedida digna.

Consternación en la comunidad y llamado a la prevención

El caso de Javier Zambrano ha causado gran impacto emocional en la comunidad de Santa Rosa, que aún no sale de su asombro por la fortaleza de la perrita sobreviviente. La imagen del bote vacío con la mascota a bordo se ha convertido en un símbolo de fidelidad y esperanza, recordando los riesgos que enfrentan quienes viven de la navegación en la Amazonía.

Las autoridades locales exhortaron a los pobladores a reforzar las medidas de seguridad fluvial, especialmente el uso de chalecos salvavidas y la revisión de motores antes de navegar. Los accidentes en ríos de Loreto suelen incrementarse durante la temporada de lluvias, cuando las corrientes se vuelven impredecibles.

Asimismo, recordaron que las denuncias por desaparición deben presentarse sin demora, incluso sin esperar 24 horas. Cualquier ciudadano puede acudir a una comisaría o unidad policial para registrar el caso y entregar una fotografía reciente.

Si una denuncia no es aceptada, se puede comunicar el reclamo a la Línea gratuita 1818 de la Central Única de Denuncias (CUD), que supervisa el cumplimiento del procedimiento. Con ello se activa una Nota de Alerta publicada en el portal Desaparecidos en Perú.

El trágico final de Zambrano deja una lección sobre la vulnerabilidad en los ríos amazónicos y la necesidad de una mayor cultura de prevención y seguridad fluvial.