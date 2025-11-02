RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Tomen sus precauciones!

¡Atención! Advierten lluvias de ligera a moderada intensidad para la sierra y la selva para las próximas 24 horas

Fuerte fenómeno estará acompañado de descargas eléctricas, ráfagas, granizo y nevadas en 16 regiones del país.

Pronostican lluvias en 16 regiones del Perú para las próximas horas.
Pronostican lluvias en 16 regiones del Perú para las próximas horas. Senamhi

02/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada en 16 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones en las algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, desde la 1:00 p. m. del domingo 2 de noviembre al lunes 3 del mismo mes y a la misma hora

En ese sentido, se esperan precipitaciones ligeras en la sierra norte y de fuerte intensidad en la sierra centro, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento durante la tarde y la noche. Asimismo, se estiman granizadas en localidades ubicadas por encima de los 3 000 m s. n. m., así como nevadas en zonas por encima de los 4 200 m s. n. m. en la sierra centro.

Del mismo modo, se prevén lluvias y chubascos localizados de ligera a moderada intensidad en la selva norte y en la selva alta, norte como sur. En la selva alta se calculan lluvias de fuerte intensidad, acompañadas también de descargas eléctricas y ráfagas de viento

INDECI recomienda medidas de preparación

En esa línea, el COEN exhortó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas. 

Por parte, desde el Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas; asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país. 

