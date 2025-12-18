PNP captura a 'Makaro', presunto cabecilla de red de trata en Lima Norte

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a alias 'Makaro' sujeto que pertenece a la organización criminal 'Dinastía Alayón', la cual cuenta con una estrecha relación con la estructura criminal 'El Tren de Aragua'.

Tras la captura de alias 'Mamut', cabecilla de la banda, se creía que 'Dinastía Alayón' ya no operaba en el país; sin embargo, con la reciente captura de 'Makaro' se abre paso a la continuidad del caso en contra de estos criminales.

Capturan a 'Makaro'

La Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la PNP anunció que la organización criminal encabezada por alias 'Mamut' había continuado sus operaciones bajo un nuevo cabecilla.

Se trata de alias 'Makako', cuya identificación aún no ha sido totalmente verificada, pero que asumió las operaciones criminales de la organización en el territorio peruano.

Las operaciones de los criminales se han identificado en una zona de Lima Norte que ha sido capturada como punto de explotación sexual en la capital.

Cinco inmuebles ubicados en el distrito de San Martín de Porres fueron intervenidos y estarían vinculados a la red criminal. Siete personas fueron detenidas y contaban con una medida en su contra. Una mujer fue detenidas en flagrancia delictiva.

En la intervención se incautaron explosivos y municiones en diversos puntos de los domicilios. En el lugar donde fue intervenido 'Makako' se encontraron explosivos y se observaron pruebas fílmicas en su celular que tenía en su poder en agravio de una víctima.

Adicionalmente se encontraron elementos usados en la santería centroamericana con restos de sangre. La investigación determinará la procedencia de este.

Víctima de trata ayudó a la captura

Según la información policial, una víctima de estos criminales cooperó con la PNP para brindar detalles y datos sobre la banda. Se trataría de una víctima que recibía ayuda de una ONG colombiana la que refirió la información.

Se determinó que la agraviada estaba siendo drogada, maltratada y explotada por miembros de la 'Dinastía Alayón'. Con la información brindada se pudieron identificar a 63 víctimas más ubicadas en la misma plaza de explotación.

En un trabajo articulado entre la PNP y la Fiscalía se pudo detener a presuntos integrantes de esta red criminal que eran manejado por alias 'Makako'.

Alias 'Makako' fue intervenido en un domicilio en San Martín de Porres debido a su vinculación con la trata de personas en Lima Norte y ser el presunto cabecilla de la 'Dinastía Alayón'.