Moquegua: Capturan en flagrancia a dos policías acusados de concusión contra menor de edad

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La lucha contra la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) sumó un nuevo episodio en Moquegua. Dos suboficiales de segunda, Jefferson Cruz León (28) y Jhulino Yucra Mamani (29), fueron capturados en flagrancia tras ser denunciados por el presunto delito de concusión, en agravio del Estado y de un menor de 17 años.

De acuerdo con la denuncia, los agentes pertenecientes a la División Regional de Inteligencia habrían intimidado al adolescente con amenazas de involucrarlo falsamente en la venta ilegal de chips de telefonía y en la posesión de sustancias ilícitas. A cambio de no hacerlo, le exigieron el pago de 300 soles.

El agraviado presentó registros de llamadas y mensajes de WhatsApp como elementos de convicción, los cuales fueron entregados al Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones.

Tras la intervención, los dos policías fueron puestos a disposición de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR), donde permanecieron detenidos mientras se realizaban las diligencias legales.

Pronunciamiento oficial

El comandante Jhon Barbarán Hurtado, jefe encargado de la Dirincri de Moquegua, señaló que la institución no se parcializa con ninguno de sus integrantes cuando cometen ilícitos penales. "Esta intervención muestra que la Policía Nacional del Perú está comprometida para erradicar la corrupción", afirmó.

Barbarán explicó que todo sucedió el lunes 15, cuando un ciudadano se acercó al área de investigación criminal de la Región Policial Moquegua y se recepcionó la denuncia correspondiente. Sin embargo, informó que ambos agentes salieron en libertad a pedido del Ministerio Público y se encuentran con comparecencia restringida, a la espera de que se determine su responsabilidad penal y administrativa.

Contexto agravante

El caso se produce en un escenario nacional marcado por la ola de delitos que golpea a comerciantes, transportistas y familias en diversas regiones del país. La posibilidad de que miembros de la propia policía se sumen a estas prácticas ilegales agrava la crisis de seguridad y deja en evidencia la necesidad de una reforma urgente dentro de la institución.

La confianza ciudadana en la PNP se ve golpeada no solo por la criminalidad externa, sino también por hechos de corrupción interna que exponen a los más vulnerables, como en este caso, un menor de edad.

Este caso refleja la fragilidad institucional frente a la corrupción. En un país asediado por extorsionadores y delincuentes, que ahora podrían tener eco dentro de la propia policía, el episodio deja mucho en qué pensar sobre la urgencia de una reforma profunda que devuelva credibilidad y seguridad a la ciudadanía.