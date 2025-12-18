D'Alessandro Montenegro se une a Alianza Lima para la temporada 2026: "Tu corazón late en blanquiazul"

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El equipo de Matute sigue tomando forma para el 2026. D'Alessandro Montenegro es el nuevo fichaje de Alianza Lima, un refuerzo que trae juventud y energía a la escuadra blanquiazul.

D'Alessandro Montenegro en Alianza Lima

D'Alessandro Montenegro, el joven de 22 años que viene de jugar la Liga 1 con ADT, es la gran apuesta de la directiva blanquiazul. Hasta ahora no está claro si buscarán un lateral derecho extranjero, así que todo apunta a que él podría ganarse ese puesto.

El jugador ya había dicho que soñaba con ponerse la camiseta de Alianza Lima, y ahora queda ver cómo se adapta al nuevo esquema que Pablo Guede traerá a su regreso al país.

Montenegro se une a los refuerzos de Jairo Vélez, Luis Ramos, Christian Carbajal y al mismo Pablo Guede como DT. El plantel arrancará la pretemporada el 3 de enero de 2026.

Precios de la Noche Blanquiazul 2026

La espera terminó para los hinchas de Alianza Lima. El club de La Victoria anunció oficialmente los precios de las entradas para la Noche Blanquiazul 2026, duelo especial frente al Inter Miami, que contará con la presencia de Lionel Messi.

En conferencia de prensa, Alianza Lima reveló que la venta de entradas comenzará el viernes 19 de diciembre para los abonados e Íntimos, a partir de las 8:00 p.m.

Mientras que la venta general arrancará el sábado 20 de diciembre desde las 10:00 a.m. Los precios van así:

Palco: S/ 3125 | Aforo: 120

S/ 3125 | Aforo: 120 Occidente central: S/ 2375 | Aforo: 2284

S/ 2375 | Aforo: 2284 Occidente lateral: S/ 2000 | Aforo: 2696

S/ 2000 | Aforo: 2696 Occidente silla de ruedas: S/ 720 | Aforo: 9

S/ 720 | Aforo: 9 Oriente: S/ 1500 | Aforo: 8432

S/ 1500 | Aforo: 8432 Oriente Conadis: S/ 720 | Aforo: 120

S/ 720 | Aforo: 120 Sur: S/ 470 | Aforo: 9750

S/ 470 | Aforo: 9750 Norte: S/ 470 | Aforo: 5615

José Asti, asesor del club, aseguró que todo el papeleo para la organización del evento está completo y que no habrá inconvenientes para la realización del partido.

"Alianza Lima ha cumplido con presentar los documentos en fecha, forma. Ha cumplido de manera que tal que podríamos asegurar que el espectáculo se va a realizar", comentó.

Noche Blanquiazul 2026 por Latina

Además, Diego Montoya confirmó que el partido será transmitido por señal abierta para que todos los peruanos puedan disfrutarlo.

"Es una coordinación que tuvimos con la productora del evento. Ya hemos trabajado antes con Latina y nos ha ido muy bien, con algunas Noches Blanquiazules que han tenido un impacto de rating súper alto", explicó.

Con la llegada de D'Alessandro Montenegro, Alianza Lima refuerza su plantel para la temporada 2026, buscando darle más fuerza y juventud al equipo bajo la dirección de Pablo Guede.