Trujillo: detonan artefacto explosivo en farmacia y alarma a vecinos del distrito de Florencia de Mora

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo atentado con explosivos se registró durante la noche en el distrito de Florencia de Mora, en Trujillo. Esta vez, el blanco habría sido una farmacia ubicada en la calle 20 de Junio, donde una fuerte detonación generó alarma entre los vecinos y preocupación por la continuidad de estos ataques.

Atacan farmacia con explosivos

El estruendo ocurrió aproximadamente 40 minutos antes del reporte y fue de tal magnitud que varios moradores salieron de sus viviendas para averiguar qué había sucedido. La explosión sorprendió a las personas que se encontraban cerca del establecimiento farmacéutico y provocó temor entre los residentes de esta zona.

Sin embargo, existe un detalle que incrementa la preocupación de los vecinos. Según la información recogida en el lugar, esta sería la tercera detonación registrada en la misma cuadra durante la semana, una situación que mantiene en alerta a los moradores ante la posibilidad de nuevos ataques.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre posibles personas heridas ni sobre la magnitud de los daños materiales ocasionados por la explosión. Se espera la llegada de efectivos policiales para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Estos hechos vuelven a poner en evidencia el temor que existe entre comerciantes y residentes de Florencia de Mora frente a los ataques con explosivos, presuntamente vinculados a casos de extorsión. Mientras se espera el inicio de las investigaciones, los vecinos se preguntan hasta cuándo tendrán que vivir entre detonaciones y qué medidas se adoptarán para frenar esta situación.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un nuevo atentado se registró en el distrito de Florencio de Mora en Trujillo. Una botica fue víctima de la detonación de un explosivo y vecinos denuncian que esta situación es recurrente. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 4, 2026

Otras noticias de Trujillo

Hace unas semanas, durante un operativo de inteligencia ejecutado por agentes del Escuadrón Verde y el Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú, se logró la captura de Jordan Robles, un joven de 19 años presuntamente implicado en redes de cobro de cupos.

La intervención se desarrolló en la región La Libertad bajo las directivas de la Región Policial liderada por el general PNP Eric Waldir Ángeles Puente, en el marco de las estrategias para frenar la ola de violencia que atemoriza a los ciudadanos y pequeños empresarios locales.

Durante el registro personal, los efectivos policiales hallaron en poder del intervenido dos cartuchos de dinamita listos para su uso y cinco calcomanías extorsivas. Como se sabe, este tipo de identificadores adhesivos es utilizado por las bandas criminales para marcar las fachadas de los negocios o las unidades de transporte que ya pagan "cuotas de protección".

Ello funciona así como un distintivo para evitar ataques de facciones rivales o como amenaza explícita. Robles viene siendo investigado por el presunto delito de tenencia ilegal de material explosivo y municiones, mientras las diligencias prosiguen para rastrear el origen del cargamento y determinar a qué organización criminal abastecía.