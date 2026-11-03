Tumbes: vía Cerro Blanco - Matapalo intransitable por la crecida de quebradas

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La vía que conecta Cerro Blanco con Matapalo, en Tumbes, luce intransitable para los vehículos debido a la crecida de las quebrada El Tutumo en Zarumilla. Un afectado ha sido un conductor de un camión que transportaba limones, quien acusa que desde las 4:30 de la madrugada quedó inmovilizado y sin recibir asistencia.

Arena invadió la vía

El afectado señaló para Canal N que su unidad se quedó enterrada en la arena y que no acudió asistencia, por lo que está aislado. Precisó que necesita un cargador frontal para que lol ayude a cruzar y cumplir con la entrega de su cargamento a los pueblos adyacentes.

Otro poblador que se dedica a la agricultura especificó que las zonas que han quedado bloqueadas son Cafeterías, Miraflores, Bigotes y El Tutumo. Además, indicó que desde Matapalo sale y entra la mercancía.

#EnVivo Vía Cerro Blanco - Matapalo en Tumbes se encuentra intransitable por crecida de quebradas Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/ljYby1S9g6 — Canal N (@canalN_) November 3, 2026

Por último, denunció que el camión con carga de limones no podrá cumplir con su entrega debido a que las autoridades no se han acercado a brindar ayuda para lograr que el vehículo pesado salga del lugar en donde se quedó atrapado.

A pesar del peligro que representa cruzar por la vía ante la crecida del caudal, muchas personas optan por hacerlo, arriesgando su vida ante las fuertes corrientes. Cabe precisar que muchos de ellos necesitan desplazarse por dicho camino para realizar sus actividades cotidianas y acceder a servicios básicos.

Precipitaciones en el norte del país

En los últimos días las precipitaciones han ido en aumento en el norte del país, afectando a regiones como Tumbes y Piura. En el caserío Rica Playa se registró una acumulación de 82.9 milímetros de precipitación por día, equivalente a 82.9 litros de agua por metro cuadrado, una cantidad que evidencia la intensidad de las lluvias.

La diferencia con el segundo punto con más concentración es considerable, siendo casi cinco veces más que en Matapalo, donde hubo una acumulación de 16 milímetros diarios, seguido por Partidos, en Piura con 10.3 mm/día y La Cruz, en Tumbes, con 3.4 mm/día, según datos ofrecidos por el SENAMHI.

Debido a la crecida de la quebrada El Tutumo, en Zarumilla, Tumbes, la vía que conecta Matapalo con Cerro Blanco ha quedado intransitable y afectado a un camión de carga pesada, que no ha podido avanzar por la arena que atrapó a sus neumáticos. Esto se da en el contexto del fenómeno El Niño y la mayor presencia de lluvias en la región.